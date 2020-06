Patrimoine – Vives réactions contre les édicules qui défigurent la rade La plage des Eaux-Vives n’ouvrira qu’à la fin août. Certains critiquent déjà le gigantisme de nouvelles constructions et leurs normes bureaucratiques excessives. Laurence Bezaguet Grobet

Parmi les nouvelles installations de la plage des Eaux-Vives, le bâtiment de la Nautique, tout en longueur. LUCIEN FORTUNATI

Gros galets-WC et imposante installation métallique destinée aux pêcheurs: les diverses constructions qui se sont développées dans le cadre du projet de la plage des Eaux-Vives ont changé et parfois même supprimé les perspectives de la rade de Genève. Des défenseurs de l’environnement et du patrimoine sont furieux (notre édition de lundi).