Lettre du jour – Vive les vacances en Suisse! Richard Jaquemet

Valais Tourism Byline/Christian Perret

Cologny, 24 mai Cet été, on ira en vacances en Suisse. Je me réjouis.

On ira en voiture, bien sûr. Quand on aura trouvé un parking, on prendra le téléphérique. En haut du téléphérique, restaurant d’altitude. On fera la queue pour attendre une table, distante de 2 mètres de la suivante, avec gel hydroalcoolique au parfum de williamine, paiement sans contact, propre en ordre.

Pour découvrir la forêt, mountain bike (électrique). Ou alors chemins balisés, signalisés, avec des étiquettes différentes pour que cyclistes et piétons ne se croisent pas; distance, nombre d’heures de marche jusqu’au but. Ne manque que le point GPS, mais ça va certainement venir, la puce RFID dans le panneau jaune, c’est sûrement programmé avec la 5G (antenne à côté du restaurant d’altitude). Peut-être de nouveaux circuits pour trottinettes (électriques, bien sûr), luges d’été, skis sur herbe…?

Un peu plus loin, circuit d’acrobranche et tyrolienne, avec casque, harnais, mousquetons. Peut-être même une «via ferrata»? Le tout filmé en 4K par caméra étanche et antichoc (faudra bien prouver aux copains qu’on était heureux).

On verra des vaches. Pas partout, les clédars sont là pour limiter leurs envies de vagabondage (les gestes barrières). Je m’étonne d’ailleurs que les publicitaires n’utilisent pas encore ces magnifiques surfaces de peau!

Pour les marmottes, chamois ou bouquetins, ce sera plus difficile, ils ont compris que le confinement des humains, c’est fini.

Le soir, dans la yourte avec wi-fi, vue imprenable sur les centaines de satellites nous permettant de rester connectés.

Connectés à la nature? Surtout pas, c’est dangereux, la nature. Il y a plein de bêtes sauvages qui s’approchent de l’homme et lui passent des virus.

Pas en Suisse. Chez nous, le loup, le lynx, l’aigle, sont bagués, suivis, contrôlés. Pas de craintes, en Suisse, tout est sous contrôle, même l’aventure…