Un concierge décore avec de la récupération les allées pour les fêtes de Noël. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Souvenez-vous de l’histoire du sapin de Noël, apparu miraculeusement dans une allée d’immeuble à Thônex et qui avait ravi les locataires. Ce n’était ni la régie ni le propriétaire qui en était la cause, mais des voisins attentionnés, l’esprit de Noël chevillé au corps. Ou alors le zèle du concierge à Carouge, qui a décoré neuf allées avec des objets sauvés de la benne. Ces exemples ont fait réagir des lectrices, qui ont aussi témoigné de beaux gestes observés dans leur habitation.

Christine, du Grand-Saconnex, nous indique: «Je tiens à remercier officiellement le couple de notre service d’immeuble car depuis de nombreuses années, il décore les deux allées à ses frais, avec un sapin magnifiquement décoré, des guirlandes partout, des figurines sur le vitrage de l’entrée. En plus, ils disposent une coupe sous le sapin pour que les locataires y déposent friandises ou objets à donner pour petits et grands. Merci donc à Rose-Marie et Miguel, à leurs grands enfants et petits-enfants qui donnent un bon coup de main. J’espère que cette profession durera encore longtemps dans chaque immeuble, elle fait partie de notre vie humaine loin de toute robotique!»

Ludivine, habitante d’une coopérative à Genève, salue l’implication du concierge d’immeuble à Noël. «Même si on ne se connaissait pas vraiment, il a été d’accord de se déguiser en Père Noël – nous lui avions loué un déguisement! – et de passer chez nous pour donner leurs cadeaux à nos enfants de 4 et 1 an et demi. Et c’était le samedi 24 décembre! Il fêtait aussi chez lui avec sa famille et ses enfants adolescents. C’est adorable qu’il se soit libéré un petit moment et prêté au jeu. C’était vraiment magique de voir nos enfants enchantés par son passage…»

Prochain rendez-vous, Pâques!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.