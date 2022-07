Vous avez toujours eu envie de vous balader à la plage ou au bureau avec le bob Cochonou sur la tête? Votre rêve va peut-être devenir réalité dès samedi tandis que le Tour de France arrive en Suisse. La saga préférée de l’été des Français débarque ce week-end par monts et par Vaud, avec sa caravane et ses champions. De quoi ravir ceux qui viennent chercher leur dose d’adrénaline au milieu de ces forçats.

Car, dopage ou pas, le Tour continue chaque année de passionner des millions de spectateurs, y compris chez nous. Le scandale Festina de 1998? Il n’a jamais cassé le jouet de juillet des Français. Au contraire, pour eux, les journalistes n’avaient pas le droit de s’attaquer à ces coureurs qui n’ont rien fait de plus que les autres dans les stades ou des piscines et qui continuent de noyer des records. Le cyclisme, qui a fait le ménage, n’est pas le seul sport à dérailler. Qui a dit reflet de notre société?

Plus qu’une course de vélo, ce sont «3500 km de sourires» et un succès populaire qui dépasse les frontières. La preuve avec le Danemark la semaine dernière, quel succès populaire! Comme le dit Christian Prudhomme, patron de la Grande Boucle, «le Tour est un spectacle gratuit qui s’adresse à des gens qui n’apprécient pas forcément le sport». Il est vrai que ce ne sont pas seulement des exploits ou des défaillances. Ce sont aussi et surtout des paysages idylliques, des cols de légende et des châteaux filmés en HD. Le monde entier va découvrir Chillon, la Riviera et le patrimoine de l’Unesco. On annonce un grand ciel bleu, quelle magnifique publicité pour Lausanne et Aigle.