Plan-les-Ouates, 9 août

Dimanche 6 août, 5 h 30 du matin, Bains des Pâquis, nous sommes déjà émerveillés par le paysage, le lever du soleil et son jeu de reflets dans l’eau. C’est le rêve statique des eaux douces et ce sentiment charnel qui se réveille en nous au même instant que la ville, comme si le tableau nous attendait immobile depuis toujours.

Sur les lieux, nous rencontrons Viva, responsable de la buvette et membre du groupe des Aubes musicales, et Chloé Ambry, vice-présidente de l’AUBP (Association des usagers des Bains des Pâquis), créée en 1989. Un groupe de six responsables en tout, comprenant également Philippe Constantin, coordinateur de l’AUBP, met à disposition des Genevois et touristes tout un programme d’animations bénévoles. À Genève en été, les vacances débutent déjà à l’aube avec un concept d’un peu plus de 10 ans, subventionné par la Ville (Loterie Romande, UBP et plusieurs autres organismes soutenant le projet). […]

Nous sommes chaque matin tous réunis comme en famille, émerveillés à l’écoute d’un petit concert qui nous fait vibrer l’âme. C’est un peu comme une immense caravane les pieds dans l’eau. Le public est vaste et multiculturel, il réunit tous les âges et toutes les classes sociales, bien qu’il soit 5 h 30 du matin. À ne pas y croire, mais personne ne dort debout!

Viva nous décrit la fusion de chaque belle émotion: «Je le vois sur leurs visages, ils sont toujours contents à l’écoute de la musique, et cela perdure même après. […] C’est comme une sorte de solidarité vacancière et culturelle. Ça met de la bonne humeur, ça réchauffe et remplit tant de cœurs» s’exclame-t-elle. Ce qui serait génial, ce serait des Aubes musicales hivernales, et les yeux de Viva s’illuminent encore plus… «Oui, c’est déjà dans nos projets officieux», affirme-t-elle.

Puis, le concert et le petit-déjeuner terminés, les sourires de l’aube ne s’effacent plus… On s’installe encore un moment devant un café pour partager la générosité que souhaitent transmettre Viva et son équipe; développer les liens entre les uns et les autres; le respect d’autrui, l’accueil, le bien-être mais encore le savoir comment vivre ensemble, en traversant des moments simples et poétiques. […] Il nous reste encore jusqu’au 20 août pour profiter des Aubes musicales, dont le souvenir nous accompagnera tout l’hiver, ne les manquons pas!

Alexandra Spagnolo

