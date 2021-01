Lettre du jour – Vive le Grand Genève Opinion Courrier des lecteurs

Corsier, 21 janvier

J’ai passé six semaines à l’Hôpital cantonal, dont six jours en coma artificiel, terrassé par le Covid malgré une bonne santé et du sport quotidien. Je m’en suis sorti malgré mon âge (74) et les dégâts causés à mes poumons. J’étais très certainement plus proche de Saint-Georges que de Corsier. C’est toute l’équipe du 1er étage, celui de la dernière chance, qui m’a remis sur orbite.

Si je suis encore en vie aujourd’hui, c’est bien sûr grâce aux médecins et à la justesse de leurs diagnostics. Nous pouvons être fiers, nous Genevois, de la qualité de notre Hôpital cantonal. Il est envié par beaucoup d’hôpitaux étrangers.

Mais, avant tout, je veux remercier le personnel soignant, les infirmières et les infirmiers ainsi que les aides-soignantes qui se sont tous occupés de moi comme jamais je n’aurais pu l’imaginer. Toute l’équipe s’est dévouée à l’extrême pour me donner un moral d’enfer, sans quoi je n’aurais jamais pu me remettre, reprendre goût à la vie et retrouver progressivement la forme.

[…] On m’a tellement encouragé à me battre, remonté le moral et même ri avec moi que je m’en suis sorti, et c’est aussi pour toute l’équipe des soins intensifs que je me suis tant battu, pour que leur bataille pour moi ne soit pas vaine.

Ces femmes et ces hommes viennent pour la majorité de la France voisine. Elles et ils supportent un horaire délirant et restent toujours d’humeur égale, à la disposition de leurs patients, qui, bien souvent, déraillent et peuvent tenir des propos incohérents suite aux attaques du Covid sur le cerveau. Il va sans dire que ma famille s’est impliquée dans cette bataille, surtout mon fils, qui venait chaque jour m’encourager.

Mais j’ai compris une chose importante dans cette bataille. Si Genève peut offrir de telles prestations à ses malades, c’est en grande partie grâce à l’apport d’un personnel médical et soignant français que nous ne pouvons pas former chez nous.

Et que dire de cette maladresse du Conseil d’État de chercher à leur faire mal en voulant réduire leur salaire d’un ridicule 1,5%? C’est d’une augmentation qu’il faudra débattre au plus vite: elle serait non seulement plus que méritée avec cette terrible crise sanitaire, mais elle pourrait peut-être aussi éveiller des vocations locales, au lieu de voir notre jeunesse rêver principalement de professions comme la banque, le droit et d’autres secteurs similaires, tous destinés à se remettre en question ces prochaines années.

Philippe Jordan