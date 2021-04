4es Rencontres du 7e art – «Vive le cinéma», le cri du cœur de Vincent Pérez Sauvé par l’allégement des restrictions sanitaires, le festival lausannois créé par le cinéaste et acteur a rallié Marthe Keller, Jean Dujardin, Bertrand Blier, etc. Cécile Lecoultre

Vincent Pérez, acteur et réalisateur, a lancé le concept des Rencontres du 7e art en 2018. Perturbée par la crise sanitaire, la quatrième édition trouve une formule hybride tout en maintenant l’essence de la manifestation, des projections en salle et des rencontres en direct. Vanessa Cardoso

Vincent Pérez, fondateur des Rencontres du 7e art, peut respirer. L’allégement des mesures sanitaires permet de maintenir un concept qui repose en majeure partie sur les salles de cinéma. Au contraire d’autres festivals, la manifestation telle que l’a imaginé l’acteur et réalisateur ne peut guère exister en streaming. Pour mémoire, c’est justement pour rassembler autour de sa passion du film en salle que le Lausannois d’origine s’active depuis 2018.

Un concept original

Comme un retour au pays de son enfance, le Parisien d’adoption lançait alors l’idée d’une manifestation dont le cœur battrait pour des trésors patrimoniaux projetés sur grand écran. Avec l’enthousiasme d’un Fanfan la Tulipe, le cinéphile ne cherche pas tant à créer l’événement autour de films projetés en avant-première que de promouvoir la redécouverte de chefs-d’œuvre en version panoramique. S’y ajoute un carnet d’adresses fourni, qui lui permet d’attirer au bord du Léman des invités de marque, prêts à discourir de leurs expériences. À l’ère de la numérisation généralisée, cette dynamique à l’ancienne trouve preneur.

Voir «Citizen Kane» en vrai Afficher plus La 4e édition ne défend rien d’autre que cette magie des salles obscures. Tous les cinéphiles connaissent «Le salaire de la peur» d’Henri-Georges Clouzot, «Raging Bull» de Martin Scorsese, «The Party» de Blake Edward ou «Citizen Kane» d’Orson Welles, mais peu sont ceux à avoir éprouvé la puissance inépuisable de ces figures emblématiques du septième art en format géant. En ce sens, la projection de «Fedora», un des derniers films de Billy Wilder en 1978, résonne comme un adieu à l’âge d’or du 7e art. Marthe Keller, que le réalisateur avait repérée au côté d’Al Pacino dans «Bobby Deerfield», incarne la recluse Fedora, une actrice concentrant l’émanation des stars d’antan, Marlene Dietrich, Greta Garbo et autre Pola Negri. Mal accueilli à sa sortie, ce testament allait finir de brouiller Billy Wilder avec les studios hollywoodiens… Marthe Keller reviendra sur cette expérience unique lors de la présentation de «Fedora», jeudi 29 avril (Pathé Galeries, 20 h et 20 h 30). C. LE

Jean Dujardin, qui tourna sous la direction de Bertrand Blier «Le bruit dans les glaçons», viendra à Lausanne débattre avec le cinéaste. AFP

S’y ajoutent le plaisir des rencontres, notamment les désormais traditionnelles masterclasses de l’ECAL.

La Bâloise Marthe Keller, récemment honorée du prix du Cinéma suisse de la meilleure actrice, pour «Petite sœur», sera des 4 es Rencontres du 7 e art à Lausanne. KEYSTONE

Du monstre sacré Bertrand Blier, monstre par le culot, sacré par son art, au populaire Jean Dujardin, de la délicieuse Marthe Keller, tout juste auréolée du prix du Cinéma suisse de la meilleure interprétation féminine, à ses «metteuses» en scène Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, les occasions d’évoquer la passion souveraine du cinéma ne manqueront pas. Ces conversations seront relayées sur les réseaux sociaux et le site internet.

La rigolote mais pas que… Doria Tillier reviendra sur son parcours atypique de Miss Météo devenue auteur à part entière. AFP

Formule encore expérimentale

Sans crainte de balbutier leurs fondamentaux, les Rencontres du 7e art ont expérimenté diverses formules avec plus ou moins de bonheur. En attendant la fin des travaux au Capitole, son ancrage cinéphile depuis 2018, et sa métamorphose dans la Maison du Cinéma à l’horizon 2023, le Festival continue d’essaimer. Ainsi de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, à Montricher, qui cette année accueillera notamment une création de Keren Ann et Irène Jacob. Éclectique conversation, le spectacle «Où es-tu?» né d’une amitié sous Covid-19, «voyage immobile entre réseaux et podcast». Le même tandem occupera l’EJMA pour un débat ouvert sur leurs trajectoires atypiques. À l’ECAL, Doria Tillier posera en muse moderne, Miss Météo passée à la mise en scène tout en jouant les héroïnes dramatiques chez Anne Fontaine ou Nicolas Bedos.

Inattendue, l’auteure-compositrice Keren Ann invite à une conversation inopinée avec la comédienne Irène Jacob dans une performance poétique. WireImage

Le goût de la salle

À l’enseigne de Think Cinema, les cinéastes suisses célébrés par le public avant que ne s’abatte le couperet Covid viendront présenter leurs derniers films, notamment Pierre Monnard et «Les enfants du Platzsiptz». Pour mémoire, le Fribourgeois a enregistré avec cette fiction au ton quasi documentaire plus de la moitié des entrées dédiées au cinéma suisse en 2020. Alors que la fréquentation des salles dégringole depuis plusieurs années, situation que la crise sanitaire ne pouvait qu’aggraver, les Rencontres du 7e art tentent de redonner le goût des fauteuils où s’enfoncer pour adhérer à Jean-Luc Godard: «Quand on va au cinéma, on lève la tête.»

