GETTY IMAGES

Vous vous souvenez de vos boutons de varicelle? Vous avez même été pris en photo torse nu avec vos pustules? Ce genre de souvenirs appartiendra bientôt au passé: l’OFSP a décidé de recommander la vaccination contre la varicelle aux bébés dès 9 mois, dès le 1er janvier 2023.

Avant, on conseillait simplement aux adolescents qui avaient passé entre les gouttes de se vacciner dès 11 ans, pour éviter aux adultes les désagréments de la maladie, ce qui est plus pénible (voir l’épisode de «Friends» où Phoebe et son petit ami attrapent tous deux la varicelle et finissent par se gratter l’un l’autre…), mais aussi plus létal: pour 1 à 2 décès d’enfants sur 100’000 en Suisse, ce sont 20 adultes sur 100’000 qui en meurent.

Un à 2 enfants sur 100’000, même si c’est toujours tragique, est-ce un chiffre alarmant? À titre de comparaison, en Suisse et de nos jours, il y a 5 femmes sur 100’000 qui meurent en couches, et 310 enfants sur 100’000 qui meurent pendant la première année de vie (chiffre de 2021).

Si l’objectif est de réduire la mortalité des bébés, il est curieux que la priorité ait été donnée à une maladie très peu létale par rapport à d’autres dangers plus grands, comme la fumée passive, qui joue un grand rôle dans la mort subite du nourrisson. Si l’objectif est purement économique - un parent quittera moins le travail pour s’occuper de son enfant malade -, il est déconnecté de la réalité: dans les crèches, les enfants viennent avec leurs boutons et le fait de contaminer toute la volée est une pratique encouragée. Rien à voir avec la gastro, redoutée par tout le monde!

Même si ce vaccin supplémentaire pèsera dans les primes d’assurance maladie, l’OFSP estime que «la vaccination de routine des enfants en bas âge serait rentable aussi bien en termes de coûts médicaux directs que de coûts pour la société». On se réjouit de comprendre comment.

