2ème édition en ligne et au cinéma – Visions du Réel soigne son public et même ses salles Le festival ouvre ce jeudi avec plus de 140 films à découvrir en streaming et en projection. «Les guérisseurs» de la Vaudoise Marie-Eve Hildbrand ouvre les feux. Boris Senff

Le film «Les guérisseurs» de Marie-Eve Hildbrand explore la question du soin, notamment en suivant le père de la réalisatrice, médecin généraliste à Oron, et de son évolution récente. Le film sera diffusé en ouverture du festival puis sur la RTS, vendredi. BANDE A PART FILMS

Planqués dans nos (semi-)confinements, on en oublie les horizons qui dépassent nos écrans et s’ouvrent au-delà du chemin qui mène au supermarché. Dans cette période plutôt recluse, Visions du Réel, festival international de cinéma qui démarre jeudi, vient nous rappeler que le monde est toujours là, même s’il s’agit souvent de celui d’avant, et qu’il bruisse de perspectives complexes mais très concrètes.

Ce retour à un réel plus vaste et plus ample que notre condition parfois trop unidimensionnelle d’éprouvés du coronavirus se fera principalement par le biais de nos écrans domestiques, après une première édition en ligne en 2020, mais, depuis les annonces fédérales d’hier, le festival a déclaré qu’il comptait ouvrir quatre salles dès le 22 avril, avec une jauge annoncée à 50 personnes.