Rue Caroline – Vision culinaire originale à L’Agape Le chef Clément Thellier s’inspire de saveurs d’ailleurs ou revisitede grands classiques de la cuisine ménagère Alain Giroud

Portrait du chef Clément Thellier et du cuisinier Jérémie Verqueire au restaurant L'Agape à Genève BASTIEN GALLAY

Un bistrot à l’ancienne comme on les aime. Clément Thellier, le chef, a conservé l’esprit du lieu. Les tables et les bancs en bois et le carrelage démodé, tout en ajoutant un incroyable lustre composé d’un assemblage de casseroles en cuivre. Ajoutons un accueil fort sympathique. Bref, on se sent bien à L’Agape. En prime, la carte est originale. Cela devient de plus en plus rare. Et esthétique lorsqu’on retrouve dans l’assiette des triangles de truite et de bar, entourés d’algue nori et assemblés en cercle. Non, il n’y a pas de riz, mais une feuille de shizo vert aux saveurs complexes et un… sorbet au yuzu. Quelle fraîcheur!

Le petit pâté de canard et foie gras nous renvoie dans le monde de la cuisine française traditionnelle. La farce grossièrement taillée offre une mâche agréable et la pâte dorée croustille. Belles oppositions de texture aussi en garniture entre la mâche, les lames de carotte, les virgules d’oignon rouge, les feuilles crues de chou de Bruxelles et des noix de pécan caramélisées. Le pavé de lotte est poché, lui, au vin rouge et servi avec une galette de riz poêlée, donc croustillante. Une petite sauce souligne le plat. On dit «petite», car le chef n’est pas d’une générosité débridée. On reste bouche bée lorsqu’on découvre la proposition de blanquette de veau. Revisitée, certes, même si la sauce, veloutée et à la belle saveur (n’hésitez pas à en redemander!) est garnie de demi-oignons grelots, de minichampignons de Paris et de fins tronçons de carotte. On en nappe le riz basmati (cuit à la perfection) présenté à part. La tarte aux fruits renversée du dessert étonne encore. Des dés de clémentines, confits ou acidulés, sont disposés en alternance avec des touches de crème d’orange et recouverts d’une dentelle croquante. Un sorbet bergamote complète un éventail gustatif délicat.

L’Agape11, rue Caroline, Genève ; tél. 022 343 12 98 ; fermé dimanche et lundi ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 75 fr ; accès handicapés ; carte de vins intéressante ; note du pain ⅗ ; service sympathique.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.