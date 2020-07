Les parades au masque chirurgical – Visières en plastique: ce n’est pas suffisant Qu’elles couvrent l’entier du visage ou seulement la moitié, elles ne peuvent être portées sans masque. Ivan Radja

Réutilisables après lavage, les demi-visières séduisent. DR

De petites visières en plastique réutilisables après lavage commencent à apparaître ici et là. Importées depuis la Chine, à un prix de 2 à 3 francs la pièce, elles séduisent les personnes qui supportent mal les masques, que ce soit pour un trajet, ou, a fortiori, lorsque la profession exige d’en porter un en permanence. Elles ne couvrent que le bas du visage, et l’espace entre l’écran et la peau permet de respirer librement, d’où leur succès.

Mais attention, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elles ne peuvent être portées telles quelles. «Le port du masque est obligatoire dans les transports publics, rappelle le porte-parole, Yann Hulmann. On peut porter une visière en plus du masque, mais le masque est indispensable et la visière seule ne suffit pas.»

Il existe des visières intégrales, qui couvrent l’entier du visage, utilisées le plus souvent par des professionnels (coiffeurs, serveurs, etc.). Mais là aussi, les règles sont strictes, poursuit l’OFSP: «Les visières, pour autant qu’elles soient suffisamment grandes et couvrent l’entier du visage, peuvent contribuer à se protéger soi-même des projections de gouttelettes, à condition d’être portées correctement et nettoyées. Mais les masques d’hygiène ou la combinaison masque d’hygiène et visière sont préférables.»