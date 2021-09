Budget cantonal – Visées par le Canton, les communes sonnent le tocsin Le budget 2022 du Canton prévoit des recettes en provenance des communes liées à un écrêtage des revenus des plus riches. Une déclaration de guerre, estiment les magistrats. Marc Bretton

Conférence de presse de l’Association des communes genevoises (ACG). De gauche à droite: Gilles Marti, Carole-Anne Kast, Alfonso Gomez, Xavier Magnin, Gilbert Vonlanthen et Laurent Jimaja. PIERRE ALBOUY

«Un premier test attend les beaux parleurs avec la mise à contribution des communes», écrivions-nous jeudi à propos de l’équilibre du budget 2022 du canton de Genève.

On n’a pas eu le temps d’attendre… À peine vingt-quatre heures plus tard, les communes genevoises invitaient la presse dans les locaux de leur association à Carouge pour taper du poing sur la table. Elles exigent le retrait par le Conseil d’État ou le Grand Conseil des mesures prévues dans le budget et dont l’application leur coûterait 41 millions. «Nous sommes surpris, consternés, stupéfaits par le budget du Canton», tonne Xavier Magnin, président de l’ACG et conseiller administratif de Plan-les-Ouates. Si le gouvernement va de l’avant, en trouvant une majorité pour son projet de loi dit d’écrêtage, préviennent les communes, un référendum sera lancé. «Nous comptons sur les députés pour ramener le Conseil d’État à la raison», explique le responsable de la Ville Alfonso Gomez. En attendant, l’ACG annonce qu’elle bloque les discussions en cours.