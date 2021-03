Festival de Nyon dès le 15 avril – Visions du Réel dévoile son programme en ligne Le festival mettra en ligne les documentaires de sa sélection et rendra hommage à Emmanuel Carrère en lui décernant un Prix d’honneur. Olivier Bot

La 52e édition de Visions du Réel célébrera l’œuvre de la réalisatrice mexico-salvadorienne Tatiana Huezo (Tempestad) et du réalisateur italien Pietro Marcello (Bella e Perduta, Martin Eden) en proposant deux grandes rétrospectives.

«Visions du Réel dévoile une programmation puissante pour une 52e édition qui se veut déterminée» Le festival de Nyon annonce ainsi dans un communiqué que sa programmation est en ligne dès ce jeudi, comme le seront les films de sa sélection dès le 15 avril prochain. Des lancements d’œuvres différentes auront lieu chaque jour, tandis que certaines activités auront lieu à Nyon dans le respect des mesures sanitaires.



Visions du Réel rendra hommage à l’auteur, cinéaste et scénariste français Emmanuel Carrère en lui décernant le prestigieux Prix d’honneur. Les Ateliers 2021 seront consacrés à Tatiana Huezo et Pietro Marcello. Les Guérisseurs, premier long-métrage de la cinéaste suisse Marie-Eve Hildbrand, ouvrira la 52e édition le 15 avril.



«Unique festival dédié au cinéma du réel en Suisse, Visions du Réel est un événement phare sur le plan international, et propose une série de projets spécifiques afin de se rendre accessible au plus grand nombre. Son volet Industry constitue une importante plateforme de mise en réseau et sélectionne des projets à toutes les étapes de leur développement», termine ce communiqué.

Rendez-vous du 15 au 25 avril 2021 pour la 52e édition de Visions du Réel à Nyon!