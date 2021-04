Genevois français – Viry rejette la nouvelle sortie autoroutière Le projet d’infrastructure, tel qu’envisagé, capote face à l’Assemblée communale. Au grand soulagement de Soral, la commune genevoise voisine. Marc Moulin

Le projet de diffuseur autoroutier et ses variantes de raccordement. Le village de Viry est au premier plan. Soral se trouve en haut à droite de ce photomontage. DR CG74

Ils n’ont pas vraiment dit non, mais cela signifie tout de même non. Le Conseil municipal de Viry, dans le Genevois français, a refusé le projet officiel de construction d’un échangeur autoroutier sur l’autoroute Blanche (A40) à la hauteur du chef-lieu de la commune, en lien avec un évitement de la partie basse du village qui aurait servi à relier le nouveau dispositif autoroutier à la route départementale 1206 (reliant Bellegarde à Douvaine via Saint-Julien et Annemasse).

«L’Assemblée s’est prononcée pour que le diffuseur autoroutier se fasse ailleurs et pour que l’évitement de Viry puisse se faire dans une variante courte, par l’est, épargnant autant que possible les terres agricoles, sans lien avec un échangeur», résume Claude Barbier, adjoint au maire délégué à la mobilité. Le vote s’est fait à une très confortable majorité, à plus de deux contre un. La commune pourrait accepter une sortie autoroutière, à condition qu’elle prenne place tout à l’ouest de son territoire, à la hauteur de l’actuel péage.