Nouveau départ à l’OFSP – Virginie Masserey sera la directrice de la Santé vaudoise

Après le départ en mai 2020 de Daniel Koch, l’ancien «Monsieur Coronavirus» de l’Office fédéral de la santé publique, puis de son successeur Stefan Kuster quelques mois plus tard, c’est au tour de Virginie Masserey de quitter l’institution.

La médecin pédiatre infectiologue sera la nouvelle directrice générale de la Santé vaudoise à partir du 1er avril 2022, a annoncé jeudi l’État de Vaud dans un communiqué.

Sa vision stratégique des enjeux de santé publique auxquels le Canton va être confronté dans les années à venir, ainsi que sa grande expérience managériale d’une vingtaine d’années dans la gestion d’équipes et sa capacité à intégrer les enjeux politiques, sociaux et scientifiques sont des atouts indéniables pour relever les défis à venir, indique le Canton.

Née en 1965, Virginie Masserey est titulaire d’un doctorat en médecine et s’est spécialisée en pédiatrie et infectiologie, avec un fort intérêt pour la prévention. Elle s’est ensuite tournée vers la santé publique et a notamment collaboré avec Médecins sans frontières et l’Organisation mondiale de la santé au début des années 2000.

À l’OFSP depuis 2002

La médecin a rejoint l’Office fédéral de la santé publique en juillet 2002 en tant que collaboratrice scientifique au sein de la division «Maladies transmissibles». Elle est devenue cheffe de la section «Vaccinations et mesures de contrôle» en juillet 2007, puis cheffe de la section «Contrôle de l’infection et programme de vaccination» en janvier 2016.

Cette fonction l’a propulsée sur le devant de la scène depuis le début de la crise du coronavirus. Elle a notamment annoncé en octobre 2020 qu’un premier vaccin contre le Covid-19 était espéré en Suisse au premier semestre 2021.

Comme directrice générale de la Santé, Virginie Masserey occupera l’un des plus hauts postes du Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS), dirigé par la conseillère d’État Rebecca Ruiz. Elle y remplacera Stéfanie Monod, qui avait donné sa démission en juillet dernier après plus de sept ans de fonction.