Festival de Cannes – Virginie Efira, une mère prête à tout pour ses enfants dans «Rien à perdre» Avec son premier long métrage, la Française Delphine Deloget aborde le délicat sujet de la protection de l’enfance. Une belle réussite. Edmée Cuttat

Dans le film «Rien à perdre», Virginie Efira incarne Sylvie, une énergique Brestoise prête à tout pour ses enfants. KEYSTONE

La standing ovation semble ne jamais devoir s’arrêter à l’issue de l’excellent et captivant «Rien à perdre», déjà applaudi en cours de projection, ce qui n’est pas fréquent. Présenté à Un Certain Regard, le film de Delphine Deloget, dont elle a écrit le scénario, figure parmi les meilleurs de la sélection officielle.

La réalisatrice française aborde avec justesse et intelligence le sujet sensible, délicat, ambigu, de la protection de l’enfance. Ainsi que la lutte contre un système parfois trop rigide, éludant les réponses précises, provoquant du coup des bouleversements émotionnels.

Cette belle réussite tient également à la présence de Virginie Efira, qui porte admirablement le film aux côtés de Félix Lefebvre et Arieh Worthalter. Plébiscitée sur la Croisette pour son rôle dans «L’amour et les forêts» de Valérie Donzelli, où elle se retrouve sous emprise d’un mari, redoutable pervers narcissique, l’actrice peut décidément tout jouer en se renouvelant sans cesse.

Un long combat, dur et douloureux

Là encore elle se révèle parfaite et nous sidère en «étant», plus qu’en incarnant Sylvie, énergique Brestoise prête à tout pour ses enfants, Jean-Jacques et Soliane. La famille est très soudée. Mais Sylvie travaille dans une boîte de nuit. Un soir, Soliane, 8 ans, resté seul dans l’appartement, se brûle au second degré en voulant se faire des frites. Suite à un signalement et un soupçon de maltraitance, sa garde est retirée à Sylvie et le gamin placé dans un foyer.

Désespérée mais pugnace, sa mère est déterminée à le récupérer coûte que coûte. Aidée par une avocate et ses frères, elle est sûre de pouvoir venir à bout de la lourde machine administrative et judiciaire, Mais elle ne cesse de s’y cogner, prise dans un engrenage où chacune de ses réactions semble l’enfoncer davantage. Le combat sera beaucoup plus long, dur et douloureux qu’elle l’imagine.

