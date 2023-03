Un César, enfin ! – Virginie Efira, de la sagesse plutôt que du botox Plus rayonnante que jamais à 45 ans, enfin récompensée du César de la meilleure actrice, la Belge fait tourner toutes les têtes. Bien dans sa peau et bien dans son temps. Christophe Pinol

Le 24 février, son rôle dans «Revoir Paris» lui vaut un précieux César. AFP / EMMANUEL DUNAND

Voilà déjà quelques années que Virginie Efira et les Césars se tournaient autour, s’observant à distance sans jamais parvenir à se trouver. Depuis 2017, la comédienne belge avait été nominée à quatre reprises pour le sacre de meilleure actrice, et une autre pour celui de meilleur second rôle, sans jamais décrocher la précieuse statuette. Elle évoquait d’ailleurs avec humour une sorte de «malédiction» à ce sujet. Mais depuis peu, c’est de l’histoire ancienne! La semaine passée, à 45 ans, elle était couronnée pour son rôle dans le très beau film d’Alice Winocour «Revoir Paris», où son personnage tente de surmonter le traumatisme d’un attentat.