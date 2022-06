La viande pourra faire son retour dans l’assiette des élus Verts. Réunis en assemblée générale samedi matin, une petite centaine de membres du parti ont modifié la charte imposée aux élus. Adoptée le 21 mai, elle leur interdisait de manger de la viande en public. La prohibition avait été immédiatement contestée à l’interne, tandis que la mesure assurait au parti une attention médiatique soutenue.



Que devront manger les élus Verts dorénavant? Ce qu’ils voudront, mais avec des nuances. Comme l’annonçait la «Tribune de Genève» ce matin, ils devront «agir en cohérence avec les valeurs du programme». Un recul? La présidente du parti, la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini, conteste: «Nous ouvrons un débat large sur la mise en cohérence du comportement des élus avec le programme, et d’autre part, en ce qui concerne l’alimentation carnée, notre programme a été renforcé.» Et de citer les points relatifs à la lutte contre l’élevage industriel, au développement de prescriptions sur le bien-être animal, au soutien à une agriculture tournée vers l’alimentation et la production de protéines végétales, etc. «Nous voulons une consommation de viande réduite, mais de qualité», résume Delphine Klopfenstein Broggini. Cette ligne correspond à celle défendue par les Verts depuis longtemps.