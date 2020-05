Lettre du jour – Virage à prendre Opinion Catherine Demolis-Tacchini

Inauguration du salon de l'automobile 2018. Georges Cabrera

Genève, 11 mai

Comment peut-on encore soutenir une économie aussi morbide? Nos politiciens se dépassent!

Alors que le conseiller d’État genevois Pierre Maudet veut relancer l’économie en aidant le futur Salon de l’auto par un prêt et ose parler d’un pari sur l’avenir, le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé lui, que 3 millions de subsides seront attribués à la filière bouchère.



Cela aurait pu être l’occasion de plaider pour une diminution de la consommation de viande, responsable, entre autres, de l’effondrement du climat, et d’atteinte à la santé des citoyens. Dans le même temps, il annonce que les importations, leurs délais et les contrôles seront assouplis!



Ces décisions ne font aucun sens et vont à l’encontre d’une réflexion écologique globale. Il est pourtant vital d’entamer une transition écologique et de réfléchir aux moyens à disposition. […] Il est exclu que tout recommence comme avant la pandémie et ce même si des esprits chagrins pensent que léguer aux générations à venir une nature nourricière, débarrassée de la course au profit, est un romantisme dépassé! Ce qui est dépassé? Continuer à raisonner comme avant!



D’autres crises sanitaires nous attendent et qui dépendent étroitement de la crise climatique, ce n’est pas moi qui le dis mais la classe scientifique. Les priorités des élus devraient donc être une réflexion à long terme qui assure la santé des habitants de ce pays.



Pour ce faire, il faut travailler à la diminution des diverses pollutions, à une meilleure souveraineté alimentaire et sanitaire, soutenir une agriculture respectueuse de la nature, aider les petites entreprises locales et privilégier les circuits courts à la mondialisation. […]



Tout devrait être mis en œuvre. Si le virage n’est pas pris maintenant, les générations à venir auront à nous le reprocher. Aujourd’hui, bon nombre de citoyens sont prêts à aller à l’essentiel. Messieurs et Mesdames les Conseillers·ères d’État ou fédéraux·ales, écoutez-les!