Exposition – Viollet-le-Duc à Saint-Pierre Encore dix jours pour découvrir l’exposition de la BGE sur l’empreinte du roi du néogothique à Genève. Benjamin Chaix

La chapelle des Macchabées juste avant la pose des vitraux après sa restauration en 1888. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Eugène Viollet-le-Duc avait une passion pour l’art gothique. Plus il y avait de flèches et de gargouilles sur un château ou une église, mieux il se portait. Le plus souvent, c’est lui qui les ajoutait à des édifices qui n’en demandaient pas tant. Rebâtir plutôt que rénover, telle était sa manière. Son nom a été souvent prononcé et imprimé depuis l’incendie de Notre-Dame-de-Paris: la flèche en bois de chêne et en plomb qu’il avait ajoutée en 1859 sur la croisée du transept de la cathédrale parisienne a brûlé et fondu le 15 avril 2019.

Jusqu’au 12 septembre à la Bibliothèque de Genève (BGE), l’exposition «Viollet-le-Duc à Saint-Pierre» rappelle que cet infatigable bâtisseur a lorgné aussi vers Genève. En 1874, ce grand serviteur du Second Empire est en exil à Lausanne, où lui parvient la proposition de la Ville de Genève de contribuer à la restauration de la chapelle des Macchabées, monument contigu à la cathédrale Saint-Pierre. Viollet-le-Duc dessine des plans dont les fac-similés sont exposés à la BGE. On y découvre impeccablement aquarellé son projet de flèche qu’il aurait bien vu se dresser sur la chapelle des Macchabées. La Ville tergiverse et l’architecte finit par se retirer, fort occupé du côté de Lausanne, où la restauration de la cathédrale l’occupera jusqu’à sa mort, en 1879.

Il n’empêche que l’influence de Viollet-le-Duc sur les restaurateurs d’édifices médiévaux est évidente, même quand les plans adoptés ne sont pas de lui. Pour la chapelle des Macchabées, la Ville fait finalement appel au Français Claude Camuzat, avec le concours du peintre genevois Gustave de Beaumont, et pour Saint-Pierre dans son ensemble à Louis Viollier, architecte en titre de la Ville de Genève. Flèche il y aura en 1898, mais entre les deux tours de la cathédrale. L’exposition rappelle que l’architecte genevois Jean-Daniel Blavignac a produit les premiers projets de restauration de la chapelle des Macchabées en 1847.

Axée davantage sur ce dernier bâtiment que sur la cathédrale, l’exposition en évoque les usages successifs de la chapelle depuis la Réforme. D’écrin somptueux destiné à abriter la sépulture de l’évêque Jean de Brogny au XVe siècle, elle est devenue école sur plusieurs étages jusqu’à son retour à l’état d’édifice religieux au XIXe siècle. Les modifications de sa façade sur la cour Saint-Pierre, au rythme de ses différents usages, sont illustrées par les reproductions des gravures représentant le parvis de la cathédrale à travers les siècles, exceptionnellement réunies dans le «couloir des coups d’œil» de la BGE.