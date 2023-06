Bagarre à Genève – Violente agression dans un logement à Chêne-Bourg Dans un contexte d’alcoolisation massive, un jeune de 25 ans a été tabassé mercredi soir et a fini à l’hôpital. Aurélie Toninato

L’agresseur, âgé de 27 ans, était dans le coma éthylique à l’arrivée des agents. MAGALI GIRARDIN

Une violente agression a eu lieu dans un appartement de Chêne-Bourg dans la nuit du 14 au 15 juin et un jeune de 25 ans a dû être hospitalisé, rapporte «20 minutes», qui a récolté le témoignage de la mère et du frère.

Cette nuit-là, des jeunes se retrouvent dans le parc de l’Ancienne Mairie, avant de se rendre chez l’un d’eux. Le frère de la victime, voyant «des vidéos de shit et d’alcool» défiler sur Snapchat, va la chercher. Sur place, il la voit sortir «en sang», poursuivie par un homme. Les deux frères s’enfuient, tout en appelant police et ambulance.

Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise, confirme au quotidien gratuit une intervention des forces de l’ordre et indique que «l’épisode s’est déroulé dans un contexte d’alcoolisation massive, avec des protagonistes défavorablement connus des services de police. La victime était dans un état d’ébriété avancé, et vu ses blessures - nécessitant un traitement hospitalier mais sans menace vitale -, elle a été hospitalisée.»

L’agresseur, âgé de 27 ans, était dans le coma éthylique à l’arrivée des agents. Déjà condamné cinq fois pour «menaces et lésions corporelles simples de peu de gravité», il écope de six mois de prison ferme pour lésions corporelles simples. La mère de la victime a confié au «20 minutes» ses craintes de représailles, l’agresseur n’ayant pas été incarcéré immédiatement.

