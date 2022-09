Affaires Quatennens et Bayou – Violences conjugales: le silence embarrassé de la gauche Deux dirigeants des Insoumis et des Verts sont accusés de violences envers leur ancienne compagne. D’ordinaire prompts à dénoncer ces faits, leurs partis sont lents à réagir. Alain Rebetez - Paris

En apportant son soutien à l’Insoumis Adrien Quatennens (à droite), Jean-Luc Mélenchon est critiqué de toutes parts, alors que l’écologiste Julien Bayou (à gauche) est lui aussi mis en cause dans une autre affaire. Paris, 30 mai 2022. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Deux figures de la gauche vacillent en France: Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie – Les Verts et président du groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. Et Adrien Quatennens, un fidèle de Jean-Luc Mélenchon qu’on désignait comme son fils spirituel et le plus solide de ses potentiels successeurs.