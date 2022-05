Politique française – Violence verbale intense de Macron et son entourage contre Édouard Philippe L’ancien premier ministre serait l’obsession d’Emmanuel Macron. Ses porte-flingue tirent à vue sur le maire du Havre et sur son parti Horizons. Sylvie Neidinger

En avril, Emmanuel Macron est allé au Havre, la ville d’Édouard Philippe. AFP

La séquence est sidérante, pas une simple prise de bec. Le président Macron a déclenché cette semaine l’artillerie lourde contre… son camp! Il entend créer un parti unique, le dit haut et fort. Du coup, illico presto il évacue à la fin avril ses alliés et leurs micros partis, dont le nouvel " Horizons" fondé le 9 octobre 2021 par le maire du Havre. Plutôt violemment: le président de la République insulte bien ici son ancien premier ministre qu’il abhorre visiblement. Macron est un habitué de l’offense comme contre les non-vaccinés qu’il «emmerde». Cela déborde des contenus prononcés en interne et entre soi à l’Élysée puisque les insultes sont rapportées devant les médias.

Certes, Édouard Philippe porte le lourd stigmate d’avoir été élu " personnalité préférée des Français »! Edouard préféré à Emmanuel: quelle injustice… L’artillerie lourde est désormais en action: «aucune circonscription pour Horizons (le parti philippien) ce sont des cons" a affirmé Emmanuel Macron . Vendredi 29 avril, Macron, toujours:" Il me doit tout et il pense qu’on est égaux? Il a fumé les vapeurs du port du Havre ?»

«On va les buter», dit un conseiller élyséen

L’entourage de Macron se fait la voix de son maître, tel ce conseiller de l’exécutif à «L’Obs»: «Le seul qui nous casse les couilles, c’est Édouard Philippe. Mais lui, on va le buter», déclare carrément un conseiller de l’exécutif à «L’Obs» dans le langage de l’appel au meurtre. «Philippe est l’obsession de Macron», confirme Sarkozy dans l’Opinion. «Il ne faut pas qu’Édouard Philippe joue les gros bras», menace un ministre dans le Journal du Dimanche . L’épisode hyperagressif ne s’arrête pas là: Emmanuel Macron affirme, le 2 mai dans le «Parisien», « penser que Philippe n’est pas courageux. Que, quand c’est difficile, il se met aux abris » . Le summum de la violence verbale arrive enfin: «Le président veut s’assurer personnellement qu’il pourra compter sur une majorité solide, donc il regarde au cas par cas, a indiqué un habitué du Palais de l’Élysée. Surtout pour éviter que l es futurs députés soient tentés par la taqiya philippiste » .

Un terme «d’une violence inouïe», note le journal «Gala» expliquant qu’il caractérise «l’art de la dissimulation prônée par les djihadistes, qui se fondent dans la masse pour ne pas être repérés». Les médias en rendent compte. Le principal concerné reste calme, lui. Question: il fume quoi le président de la République? La moquette de l’Élysée? Il aurait dû dès lors garder l’ancien revêtement rouge/ivoire, moins toxique visiblement. Et pendant le temps de l’acharnement sur les (encore?) "alliés" de LREM, l’opposition s’unit pour priver Emmanuel Macron de la majorité de gouvernement aux législatives.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.