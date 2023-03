La Suisse à l’international – Viola Amherd veut renforcer la collaboration avec l’OTAN Lors d’une rencontre avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à Bruxelles, la conseillère fédérale a annoncé les améliorations envisageables.

Quant à une participation de la Suisse aux exercices de «l’article 5», la Valaisanne a répondu que cela devrait être décidé au «cas par cas» côté helvétique. KEYSTONE/Peter Klaunzer

La conseillère fédérale Viola Amherd a rencontré mercredi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à Bruxelles. Elle lui a notamment présenté ses souhaits concrets de renforcer la collaboration avec l’alliance de défense.

Le Norvégien s’est montré ouvert à un tel renforcement de la collaboration entre la Suisse et l’Otan, a souligné Mme Amherd après la rencontre. Il en va de même pour les représentants du Conseil de l’Atlantique Nord, le principal organe décisionnel de l’Otan.

Concrètement, la Suisse souhaite participer davantage aux exercices de l’Otan, développer l’interopérabilité entre l’armée suisse et l’alliance, renforcer sa participation aux centres de compétences certifiés par l’alliance atlantique, ainsi que collaborer plus étroitement dans les domaines cyber, de la résilience et de l’innovation.

En réponse à une question d’un journaliste sur une participation de la Suisse aux exercices de «l’article 5», la Valaisanne a répondu que cela devrait être décidé au «cas par cas» côté helvétique. Personne ne s’y est opposé du côté de l’Otan. Il a été dit explicitement que la Suisse devait pouvoir participer à tous les exercices.

L’article 5 du traité fondateur de l’Otan est la clause dite d’«assistance», qui stipule que si un pays de l’Otan est attaqué, les autres membres de l’alliance promettent de lui porter assistance.

Le renforcement de la coopération souhaité par la Suisse est notamment une conséquence de la guerre en Ukraine. La Confédération a publié en septembre un document complémentaire au rapport sur la politique de sécurité de la Confédération de 2021, dans lequel cet objectif est mentionné.

ATS

