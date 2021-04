Armée suisse – Viola Amherd s’entretient avec l’Allemagne sur les avions de combat Après une rencontre en France et aux États-Unis, la conseillère fédérale Viola Amherd a rencontré virtuellement jeudi la ministre allemande de la défense.

En mai, le Conseil fédéral décidera du type d’avion de combat qu’il veut acheter. Keystone

La conseillère fédérale Viola Amherd a rencontré virtuellement jeudi la ministre allemande de la défense Annegret Kramp-Karrenbauer. Elles ont abordé la coopération bilatérale et le projet d’acquisition de nouveaux avions de combat.

La France et les États-Unis avaient déjà fait des démarches au préalable. En mai, le Conseil fédéral décidera du type d’avion de combat qu’il veut acheter. Le peuple suisse a approuvé cet achat fin septembre par une marge très étroite. Le plafond des coûts est de six milliards de francs. Le peuple ne peut plus se prononcer sur le type d’avion choisi.

Deux avions américains sont en lice, le F-35 de Lockheed Martin et le F/A-18 Super Hornet de Boeing, ainsi que le Rafale du constructeur français Dassault. Figure aussi l’Eurofighter d’Airbus, que l’Allemagne propose avec le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie.

Autres discussions

Après la ministre française de la Défense, Florence Parly, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui avaient déjà fait pression sur Viola Amherd pour choisir leurs avions, c’est maintenant au tour de leur homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé jeudi le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Les détails de la conversation en visioconférence n’ont pas été divulgués.

Les deux ministres ont également discuté de la cyberdéfense et de la mission conjointe de la KFOR au Kosovo. Viola Amherd a aussi informé Annegret Kramp-Karrenbauer du développement de la promotion militaire de la paix en Suisse.

ATS

