Diversité dans l’armée – Viola Amherd commande un concept lié au genre à ses gradés La ministre attend la copie du chef de l’armée sur son bureau d’ici à la fin de l’année. La part des femmes dans la troupe se situe aujourd’hui en dessous de 1%. Lise Bailat

4 septembre 2019. La conseillère fédérale Viola Amherd se présente en conférence de presse avec le chef de l’armée, Thomas Süssli. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Première femme à la tête du Département fédéral de la défense (DDPS) et féministe convaincue, Viola Amherd l’a assumé dès son arrivée au Conseil fédéral: l’armée ne doit plus accepter aucune discrimination et promouvoir l’égalité.