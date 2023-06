Nouveau zinc à Plainpalais – Vins libres et plats d’auteur roucoulent au Bisou Bar Ouverte par Virginie Morillo, l’enseigne a remplacé Livresse à la rue Vignier. Les arts y fricotent avec le sain glou dans une convivialité rétro-canaille. Irène Languin

L’équipe du Bisou Bar presque au complet, avec, de gauche à droite, Hugo, Alice, Virginie et Rosa. LUCIEN FORTUNATI

Installés dans des flacons éclusés la veille, des bouquets égayent de leurs camaïeux violets le bois élimé de tables vintage. Oui, au Bisou Bar, même les fleurs sirotent. Pour faire de même, les convives assoiffés n’ont qu’à jeter un œil à la haute ardoise où s’égrènent les vivantes promesses de vins naturels ourdis ici et ailleurs. Et si la faim les tenaille, leur verre pourra s’acoquiner avec de jolies assiettes créatives garnies de produits frais, locaux, à tendance volontiers végétale.

«J’ai eu de gros coups de cœur pour certaines vigneronnes, […] qui doivent souvent se battre dans ce milieu très masculin et que j’entends mettre en avant sur ma carte.» Virginie Morillo, patronne du Bisou Bar

Ouverte à la mi-juin par l’artiste Virginie Morillo, l’enseigne succède à Livresse, un bar-librairie spécialisé dans la littérature LGBT tenu durant plus de quinze ans par Véronique Gendre et Veronica Jud au numéro 5 de la rue Vignier. D’ailleurs, l’esprit du livre continue de planer sur les lieux: «Je suis un véritable rat de bibliothèque, raconte la nouvelle patronne, née à Genève en 1982 et titulaire d’un master à la HEAD (Haute École d’art et de design). Mais comme je ne suis pas libraire, je prévois de proposer à la lecture uniquement des bouquins que j’ai lus et aimé.»

Toutes sortes de potions

C’est toutefois le bon boire et le bien manger qui composent l’essentiel du sommaire de ce comptoir de quartier, dont les murs affichent des tableaux de copains plasticiens de la maîtresse des lieux. «Originaire de Corse, mon père était chef pâtissier et j’ai grandi dans une famille de bons vivants, sourit Virginie, prunelle émeraude et nattes de jais sous une casquette bleue. Petite, j’inventais toutes sortes de potions, inspirée par les effluves et les parfums qui provenaient de la cuisine.»

Outre ses activités artistiques, la toute fraîche quadragénaire a donc toujours cultivé une passion pour la popote. Une résidence au Mexique après ses études fut l’occasion de plusieurs stages derrière les fourneaux et de la naissance d’une fervente inclination pour le mezcal (ndlr: une eau-de-vie extraite de l’agave). De retour à Genève, Virginie Morillo bosse plusieurs années à Livresse, justement, avant d’œuvrer pour divers établissements genevois, s’occupant tour à tour des casseroles ou de la déco.

En 2020, elle prend par exemple la gérance du très noctambule Chez Jean-Luc, avant de donner, un an plus tard et en collaboration avec Quentin Higgins, un coup de pop à Sadara, la buvette du Bois-de-la-Bâtie. En février dernier, cap sur Plainpalais, avec la reprise de Livresse et le lancement d’un financement participatif. «Ponçage et vitrification des sols, rehaussement des plafonds, on a fait tous les travaux nous-mêmes», précise-t-elle. Avec l’idée de conserver son charme rétro à cette arcade qu’occupa jadis une épicerie italienne.

Purs jus ascendant punk

En parallèle à ces différentes expériences, l’artiste découvre le vin naturel, notamment lors de salons dédiés parcourus en compagnie de Sam Sebti, sommelier pour la plateforme genevoise Vinivore. «J’y ai tissé des liens avec des artisans et des artisanes, avec qui j’essaie de travailler en direct. J’ai eu de gros coups de cœur pour certaines vigneronnes, comme Lolita Sene, dans le Gard, qui doivent souvent se battre dans ce milieu très masculin et que j’entends mettre en avant sur ma carte.»

Laquelle comprend une vingtaine de références alléchantes – le domaine du Chambet, à Gy, le Sicilien Alessandro Viola ou le jeune domaine Hors-Ciel, dans le Minervois – dont plusieurs crus au verre appelés à varier souvent. Afin d’escorter dignement ces purs jus ascendant punk, Virginie a fait appel à son ami Nils Kupfer, un traiteur au passé de DJ rencontré à l’époque des squats. «Il est très débrouille, avec des idées arty et un peu farfelues, s’amuse-t-elle. Je lui ai donné carte blanche pour cinq petits plats du soir, articulés autour des goûts: car de mon côté, je prépare des pickles et explore les épices.» Les midis, deux propositions «fraîches et végétariennes» s’affichent au menu, toutes simples puisque les lieux ne disposent pas de cuisine.

Collaboration et partage seront donc les maîtres mots du Bisou Bar, qui accueillera régulièrement des potes cuisiniers pour des pop-up. Deux événements hebdomadaires viendront également rythmer de poutous culturels et festifs les régals du ventre: passage de vinyles, expositions d’artistes, et dégustations de nectars en présence de vignerons et de brasseurs. Si c’est pas de l’amour, ça.

