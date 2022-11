Dégustations de crus locaux – Vins de fête à la boutique des vignerons genevois Le magasin des producteurs du canton organise une dégustation d’élixirs festifs. Vive la bulle locale! Jérôme Estebe

Un beau panorama sur la production vineuse de la pointe du Léman. JÉRÔME ESTÈBE

Ils sont plus ou moins ronds ou vifs. Aimables et parfumés. Doux ou cinglants. Eux, ce sont les vins pétillants que concoctent la majeure partie des vignerons genevois. Et si, pour les noubas de fin d’année qui se profilent, nous trinquions local? La boutique des vignerons autochtones, fraîchement installée à la rue Lissignol, organise une dégustation de bouteilles de fête en présence de leurs géniteurs. L’occasion de choisir ses petites bulles de liesse. Voire tous ses flacons, rouges et blancs, pour réveillonner avec du terroir dans le verre.

Car il y a une belle palette de crus de proximité au nouveau magasin de St Gervais. Une vingtaine de vignerons d’ici y proposent chacun trois de leurs topettes. Ce qui nous fait une bonne soixantaine de références. Sans oublier les brasseurs genevois, qui s’y font mousser aussi. De quoi remplir son couffin de beaux breuvages indigènes.

Ouverte en octobre dernier, l’enseigne succède à trois points de vente éphémères qui avaient illico trouvé leur clientèle. Or la nouvelle boutique, conçue pour durer, peine étrangement au démarrage. «C’est quand même dingue», s’énerve la productrice Sophie Dugerdil, coïnitiatrice du projet. «On nous rabat les oreilles avec le local. Et les gens ne se bougent pas. C’est désolant que cette boutique ne tourne pas.» Soutenir la viticulture genevoise le nez dans les petites bulles? C’est possible. Vendredi en fin de matinée.

