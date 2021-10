Création et durabilité – Vingt œuvres font souffler l’esprit low-tech à Meyrin Une exposition organisée par la commune présente des artistes dont la pratique explore des techniques simples, économique et populaire, tournées vers le savoir-faire. Irène Languin

Djeff, «Black Widow», 2012-2021. Des fils de laine et des néons UV suffisent à simuler la haute technologie. BINOCLE

Revendiquer par la bricole poétique le retour à l’essentiel dans un contexte de débauche technologique et d’innovation à tous crins. Voilà, sommairement résumé, l’esprit de la pensée low-tech, qui prône une démarche utile, simple et durable, loin du consumérisme mais ancré dans le savoir-faire. Si cette philosophie née dans les années 70 s’applique à bien des domaines, elle traverse également les arts. On pense à de grands précurseurs du genre, comme le Suisse Jean Tinguely et ses merveilleuses machines, ou l’Américain Alexander Calder, célèbre pour ses mobiles mais qui donna vie, à la fin des années 20, à de délicats personnages de bric et de broc au cours d’un spectacle de cirque parodique sur une piste de moins d’un mètre de large.

«Le temps de repli occasionné par la pandémie nous a amenés à réinterroger notre rapport au temps et au faire.» Fanny Serain, curatrice de «Low-tech»

Ce sont ces liens entre création et soutenabilité qu’entend explorer «Low-tech» dans les galeries du Forum Meyrin. Organisée par le service de la culture de la commune, l’exposition présente une vingtaine d’œuvres reflétant l’intérêt des artistes pour le devenir de nos sociétés contemporaines. Selon Fanny Serain, sa curatrice, ces questionnements résonnent singulièrement avec l’ère pandémique: «Ce temps de repli nous a amenés à réinterroger notre rapport au temps et au faire.»

Evariste Richer, «La palette du diable», 2012-2021. Tirage argentique couleur. L’artiste présente une coupe de météorite comme si c’était une palette de peintre. BINOCLE Benedetto Bufalino, «La moto Vélo’V», 2012. Photographie documentaire, tirage papier peint. PHOTO: ©binocle Séverin Guelpa, «Unir ses forces», 2019-2021. Marteaux neufs et usagés de provenances diverses. Nouvelle acquisition du fonds d’art contemporain de Meyrin. PHOTO: ©binocle 1 / 6

Toutefois, basse technologie ne signifie pas nécessairement négation du numérique, comme le prouve la pièce de Paul Créange. Le plasticien français a façonné une sculpture lumineuse en recyclant des rebuts de lampes LED, qui retrouvent dans leurs nouvelles volutes une sorte de vie organique. Plus loin, on peut profiter de l’humour de Benedetto Bufalino, lequel a fait de l’espace public son terrain de jeu. Sur une photo, on le voit chevaucher un vélo déguisé en puissante moto grâce à un carénage en carton.

Puissance bâtisseuse

Alors que Séverine Hubard a érigé une antenne relais en bois blanc sur laquelle des assiettes chinées un peu partout tiennent lieu de paraboles, le Genevois Séverin Guelpa a installé près de 80 marteaux sur un établi. Baptisée «Unir ses forces», cette collection d’outils piochés aussi bien auprès d’artisans birmans que dans des grandes surfaces occidentales évoque tant la diversité humaine que sa puissance bâtisseuse à travers un symbole fort de la lutte sociale.

Les Frères Chapuisat, «Stère», 2016. Installation en mélèze. BINOCLE Ememem, «Balafre n° 3», 2021. Céramique, verre, enrobé bitumineux, agrafes de chantier. Création pour l’exposition. PHOTO: ©binocle Laurent Tixador, «Cagnas», 2020, maquettes réalisées durant le confinement. PHOTO: ©binocle 1 / 4

Quant à Laurent Tixador, il a réalisé une série de maquettes avec des matériaux tombés de sa poubelle durant le confinement, reproduisant d’après clichés des cagnas, ces abris éphémères que les militaires bidouillaient à l’arrière du front pendant la Première Guerre mondiale. Dans une petite salle obscure, l’artiste français Djeff démontre, avec «Black Widow», que quelques fils de laine et une lumière noire suffisent à plonger dans une ambiance futuriste: munie d’une lampe en son centre qui lui fait comme un œil, ce réseau hypnotique évoque une toile d’araignée de science-fiction destinée à engloutir le surconsommateur.

Le public a aussi la possibilité de créer des objets low-tech dans un atelier conçu en collaboration avec le Fablab Onlfait et la Ressourcerie Materiuum. On peut y construire des consoles de jeux vidéo ou des lampes solaires, se familiariser avec le cyanotype, le bioplastique et le similicuir de kombucha, ou fabriquer une indispensable machine à gribouiller.

Des machines à gribouiller. BINOCLE L’action des machines à gribouiller. PHOTO: ©binocle L’atelier où petits et grands peuvent concevoir des objets low-tech. PHOTO: ©binocle 1 / 4

