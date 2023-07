Accidents de baignade – «Vingt secondes, c’est le temps qu’il faut à un petit enfant pour se noyer» Après une année 2022 noire, la Suisse romande a déjà enregistré neuf noyades cette année. Les conseils de Claudia Pitteloud, de la Société suisse de sauvetage. Fanny Giroud

La plage de Rolle, lundi. Un jeune homme de 22 ans s’est noyé dans le lac dimanche 2 juillet. Christian Brun

Depuis le début de l’année, neuf personnes se sont noyées en Suisse romande. Dernière victime en date, un jeune homme de 22 ans a été retrouvé au large de la plage de Rolle, dimanche 2 juillet. À Genève, pas moins de cinq personnes se sont noyées depuis le mois de juin.

Plus il fait chaud et plus on se baigne. Selon les chiffres de la Société suisse de sauvetage (SSS), l’été caniculaire de 2022 a connu un pic de noyades, avec 63 victimes, contre 46 en moyenne annuelle. Cela fait vingt ans que la Suisse n’avait pas connu autant d’accidents de baignade mortels. Le dernier record date de 2003, année de canicule au cours de laquelle 89 personnes se sont noyées.



C’est dans le groupe des 65 ans et plus que les noyades sont plus nombreuses que d’habitude, indique la SSS. L’an dernier, rien que dans le canton de Vaud, trois seniors ont perdu la vie au cours d’une baignade, à Montreux, Grandson et Chevroux. Ce week-end encore, une sexagénaire a été retrouvée inconsciente au large de Lutry «dans un état grave», selon le communiqué de la police.

Autre facteur inhabituel, les accidents en rivière ont fait de nombreuses victimes: 23 personnes ont trouvé la mort dans un cours d’eau en Suisse en 2022. L’analyse de Claudia Pitteloud, représentante romande de la Société suisse de sauvetage.

Claudia Pitteloud est sauveteuse et représentante romande de la Société suisse de sauvetage. L’inattention des parents ou la consommation d’alcool font partie des facteurs à risque qu’elle identifie. DR

Pourquoi autant de noyades en 2022, selon vous? Il y a certains facteurs qui peuvent jouer un rôle. Depuis le Covid, par exemple, les enfants de 4 à 8 ans ont des lacunes dans leurs compétences aquatiques. Beaucoup de cours de natation ont un retard de six à douze mois. On sait également que certaines nationalités de populations réfugiées ont une culture extrêmement restreinte en ce qui concerne la natation, l’habitude et la connaissance des milieux aquatiques, notamment les personnes venant de Syrie et sans doute aussi d’Ukraine. Il y a aussi un problème de communication: les gardiens de piscine n’arrivent pas toujours à parler à ces personnes et à expliquer les règles de sécurité. Par exemple, qu’on ne plonge pas dans un bassin de 1 m 20 de profondeur, ou que les enfants qui ne savent pas nager ne sont pas autorisés sur certaines structures.

Quel est le profil le plus fréquent dans les noyades? En majorité, il s’agit d’hommes entre 20 et 50 ans. Ce sont des personnes qui se sentent pousser des ailes parce qu’ils sont en groupe. L’alcool n’arrange souvent pas les choses. La levée de la limite d’alcoolémie en 2019 non plus. Dans le Rhône à Genève, ou dans l’Aar à Berne, les jeunes qui vont se baigner en fin de journée ou le week-end arrivent avec une caisse de bières. Il suffit d’une vague causée par un bateau pour les faire tomber à l’eau. Comme ils ont trop chaud et qu’ils tombent dans de l’eau froide, ils perdent facilement connaissance. Il faut toujours se mouiller après avoir passé du temps au soleil. Cela permet au corps de se préparer au changement de température. Sinon, c’est comme une voiture qu’on met en marche arrière alors qu’elle roule à 120 km/h sur l’autoroute.

Quels comportements dangereux observez-vous? Les parents passent leur temps sur leur téléphone portable au lieu de surveiller leurs enfants. Lire une publication sur Facebook peut prendre vingt secondes et c’est le temps qu’il faut à un petit enfant pour se noyer. Les personnes qui surveillent les bassins doivent sans cesse intercepter des enfants sans manchons qui ont couru depuis une pataugeoire et demander à qui ils appartiennent. Il faudrait se dire qu’on ne sort le téléphone qu’une fois l’enfant au sec. Cela permettrait aussi de bien profiter d’un moment en famille. Jusqu’à 4 à 6 ans, les enfants n’ont pas les réflexes respiratoires et la coordination motrice nécessaires pour se protéger et résoudre un problème dans l’eau. Ils ont la tête très lourde et la lèvent difficilement. Vers 3-4 ans, c’est un âge hyperdangereux car on veut suivre les plus grands.

«Les parents passent leur temps sur leur téléphone portable au lieu de surveiller leurs enfants.» Claudia Pitteloud, sauveteuse et représentante romande de la Société suisse de sauvetage

Qu’est-ce qu’on a tendance à oublier? Il est commun de plonger en eau libre sans vérifier sur quoi on va tomber. Or, il ne faut pas oublier que nos lacs sont malheureusement des déchetteries à ciel ouvert et qu’on peut tomber sur un vélo ou autre objet qui n’était pas là hier. Un autre rappel facile à mettre en œuvre: au lieu de nager en direction du milieu du lac, on peut simplement longer la plage, ce qui permet d’être vu. À 200 m, on ne nous voit plus!

Que faudrait-il faire selon vous pour diminuer le nombre d’accidents de noyades? La sécurité aux abords des cours d’eau peut toujours être améliorée. Dans le canton de Lucerne, en guise d’exemple, plusieurs tourelles de téléphone SOS avec des bouées de sauvetage ont été installées le long de la Reuss, une rivière prisée des canots pneumatiques. On peut aussi améliorer la prévention chez les petits enfants. Dans les cantons germanophones, par exemple, les enfants travaillent sur les objectifs du programme «La sécurité aquatique fait école» durant toute la scolarité obligatoire.

En quoi les sacs gonflables de natation sont-ils utiles? Si on a une crampe ou qu’on est fatigué, on a quelque chose pour se reposer. Un sac gonflable permet d’éviter la crise de panique qui fait boire la tasse et fait couler avant que quelqu’un ait remarqué quoi que ce soit. Cela permet de garder la bouche hors de l’eau, de crier au secours et de signaler son emplacement. Une tête est très difficilement visible dans les vagues.

Les maximes de la baignade, aussi en ukrainien Afficher plus Ces six conseils de base ont été placardés sur des centaines de panneaux aux abords des plans d’eau en Suisse. Disponibles en format pdf à imprimer, ils ont aussi été traduits dans 14 langues, dont l’ukrainien, notamment pour les populations qui n’ont pas l’habitude de la baignade. 1. Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être accompagnés – les petits enfants doivent être gardés à portée de main. 2. Ne jamais se baigner après avoir consommé de l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager l’estomac chargé ou en étant à jeun. 3. Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de soleil prolongé. Le corps a besoin d’un temps d’adaptation. 4. Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles ou inconnues. L’inconnu peut cacher des dangers. 5. Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en eaux profondes. Ils n’offrent aucune sécurité. 6. Ne jamais nager seul sur de longues distances. Même le corps le mieux entraîné peut avoir une défaillance.

Fanny Giroud est data journaliste depuis une spécialisation en 2015 à l'Université Columbia de New York. Elle travaille au sein de l'équipe «interactif» de Tamedia en maniant le texte et l'analyse informatique de données. Plus d'infos

