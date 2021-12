Promenade urbaine – Vingt plasticiens mettent leur art en vitrine Le premier cru d’Art au Centre Genève investit des devantures vides pour offrir un parcours d’expositions à travers la ville. Irène Languin - Texte , Melisa Ozkul - Illustration

MELISA OZKUL/HEAD/Pour la suivre sur Instagram : agolem_

Cet article a été illustré par une étudiante de la HEAD dans le cadre d’une collaboration HEAD x TdG.

Chez Père et fils, derrière la poste du Mont-Blanc, on vend des costumes aux messieurs. Mais depuis le 25 novembre, de pimpantes compositions florales ont remplacé cravates et chemises dans l’une des vitrines de la boutique pour hommes. Piqués dans de la mousse vert oasis, les gracieux bouquets surgissent de vases en porcelaine immaculée dont les contours évoquent une curieuse flore marine. Conçue par la Belge Sophie Langhor en collaboration avec Nebbia Studio, cette poétique installation est l’une des propositions offertes par la première édition d’Art au Centre Genève.

Mitonnée par l’espace d’exposition Halle Nord, la manifestation réunit une constellation de dix curateurs et vingt plasticiens, lesquels ont été conviés à investir devantures et arcades inoccupées au cœur de la ville. Elle invite le public à flâner d’œuvre en œuvre, de jour comme de nuit, au gré d’un parcours urbain permettant de s’imprégner de la vitalité de la création contemporaine locale.

Aux dimensions de la cité

Développée par Carole Rigaut, directrice de Halle Nord, et l’artiste genevoise Alexandra Nurock, l’idée est née suite à l’annonce, il y a un an, du soutien par la Confédération et les cantons des projets de transformation soumis par les entreprises culturelles. «Durant les fermetures successives en 2020 et 2021, Halle Nord a continué à présenter des artistes dans ses vitrines, expliquent-elles. Nous voulions poursuivre ce qui avait été mis en place au plus dur de la pandémie, en déployant le concept aux dimensions de la cité.»

Une fois leur dossier accepté, les organisatrices se sont donc mises en quête de devantures vides. «Il a fallu sérieusement prospecter, compulser le site du Registre du commerce, effectuer de nombreux coups de fil aux régies et aux propriétaires, s’amusent-elles. D’ailleurs, de nouveaux lieux viennent encore de se manifester». Ensuite, le duo a demandé à dix commissaires d’exposition, venus aussi bien de l’institution – tel David Lemaire, à la tête du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds – que de la scène indépendante – comme le jeune collectif genevois LIMBO ou les éditions Ripopée –, de choisir chacun deux plasticiens.

Carte blanche a été confiée à ces derniers pour s’emparer d’une vitrine. «On souhaitait impliquer le plus de monde possible autour de la création de quelque chose», souligne le duo qui coordonne Art au Centre. Car la crise sanitaire ayant fragilisé financièrement le milieu, il lui paraissait essentiel de soutenir les artistes visuels et les différents corps de métiers avec lesquels ils travaillent en symbiose.

Giulia Essyad a installé ses autoportraits sur la façade du Musée Rath. THOMAS MAISONNASSE Une œuvre de Viola Poli dans la galerie des Bergues. PHOTO: THOMAS MAISONNASSE Jessy Razafimandimby a conçu un vaporeux espace domestique à la galerie des Bergues. PHOTO: THOMAS MAISONNASSE 1 / 8

Des Pâquis aux Acacias, en passant par Plainpalais, on peut ainsi aller à la rencontre d’univers esthétiques très divers. Le Neuchâtelois Alain Rufener, par exemple, a accroché des panneaux de Sagex creusé de lignes horizontales aux fenêtres de Halle Nord, visibles depuis le quai Turrettini; derrière ces persiennes en polystyrène, un jeu de lumières donne à penser qu’une mystérieuse activité se déroule à l’ombre du store.

Courbes rondes et peau bleue

C’est dans la devanture du Splendid, mythique cinéma pour adultes de la place Grenus, qu’Oélia Gouret propose ses vidéos, tandis que Giulia Essyad s’est approprié les emplacements publicitaires qui ponctuent la façade du Musée Rath. L’artiste basée à Genève y décline plusieurs autoportraits où elle figure allongée et nue, courbes rondes et peau bleue. Dans la galerie des Bergues, Jessy Razafimandimby a organisé draps, tableaux et objets en un dispositif domestique singulier; une installation qui fait un contrepoint vaporeux à la composition architecturale très dessinée que Pauline Cordier propose quelques arcades plus loin.

Afin de compléter la distribution de ce projet éminemment collectif, Carole Rigaut et Alexandra Nurock ont sollicité deux photographes, des rédacteurs ainsi que l’artiste sonore Jonathan Frigeri, qui a réalisé une série de podcasts avec le concours des plasticiens. Cinq médiateurs ont aussi concocté des visites guidées les week-ends autour de différentes thématiques. Accessibles à tout âge et à tout niveau de connaissance, ces balades permettent de jeter de nouveaux ponts entre grand public et art contemporain.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.