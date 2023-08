Personnalités des communes genevoises (2/5) – Vingt ans au service des Perlysiens Evelyne Sauge prend sa retraite après avoir arpenté la commune de long en large pour apporter les informations aux habitants. Caroline Zumbach

Evelyne Sauge dans le parc jouxtant son habitation. GEORGES CABRERA

Elle connaît toutes les adresses, boîtes aux lettres et codes d’immeubles de Perly-Certoux. Après avoir arpenté la commune pendant vingt ans afin d’y distribuer des publicités et les journaux communaux, Evelyne Sauge vient de prendre une retraite bien méritée. Avant de cesser ses tournées, cette octogénaire a reçu le Mérite communal pour ces années d’activités et son engagement.



Mais qui est donc cette personnalité perlysienne que tout le monde connaît, malgré son envie de rester dans l’ombre? Elle accepte de nous recevoir chez elle avec quelques réticences. «J’ai déjà été interviewée deux fois pour les journaux locaux et prise en photo, alors que je n’aime pas trop ça. En plus, j’ai déjà tout dit», lance-t-elle de but en blanc lors de notre visite. À force de la questionner, elle finit tout de même par lever le voile sur son parcours.