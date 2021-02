Législatives au Kosovo – «Vingt ans après la guerre, il faut du changement!» Excédée par le népotisme et la corruption, la jeunesse du pays exige des réformes et un renouvellement de la classe politique. Elle votera massivement lors des élections dimanche. Louis Seiller, envoyé spécial à Klinë et Prizren (Kosovo)

De jeunes supporters à un meeting du parti de la gauche souverainiste Vetevendosje (Autordétermination), à Gjakova, le 7 février 2021. AFP

Un vent frais souffle sur Klinë, petite ville quelque peu délabrée de la plaine centrale du Kosovo. Mains dans les poches, des groupes de jeunes hommes en blousons s’engouffrent dans les cafés. «Une catastrophe, c’est tout ce que je trouve à dire!» Taulant, 23 ans, résume en un mot la situation économique de son pays. Coupe en brosse et masque au niveau du menton, ce jeune serveur est désabusé. «Je travaille huit heures par jour et je gagne seulement 200 € par mois. On ne me donne qu’un seul jour de repos toutes les deux semaines, et bien sûr, tout cela est au noir… Même les heures supplémentaires ne me sont pas payées!» Ses espoirs, Taulant les place dans un visa pour l’Allemagne, synonyme de vie meilleure.