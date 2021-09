Attentats de novembre 2015 à Paris – Vingt accusés, 14 présents et 5 morts: tous seront jugés De celui qui a donné les ordres à ceux qui assuraient la logistique, toute la filière a été reconstituée. Voici les accusés du procès des attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Alain Rebetez, Paris

Le soir du drame, des secouristes s’activent sur un des survivants devant une terrasse du 10 e arrondissement. KEYSTONE

Les neuf assaillants des attentats du 13 novembre 2015 sont morts et ne seront pas jugés. La plupart tués le soir même, à l’exception de deux tireurs des terrasses qui avaient pris la fuite et seront abattus cinq jours plus tard lors d’un assaut policier à Saint-Denis. L’un d’eux était le chef opérationnel de la cellule terroriste, Abdelhamid Abaaoud. Mais qui sont alors les vingt accusés dont le procès débute mercredi et dont quatorze seulement seront présents?

L’avis de recherche de Salah Abdeslam. Il sera arrêté le 18 mars 2016 à Molenbeek, quartier de Bruxelles d’où il venait. KEYSTONE

La filière belge dite de Molenbeek occupera une place très importante, à commencer par Salah Abdeslam (31 ans). C’est le plus connu des accusés, le seul qui était présent à Paris le 13 novembre et dont un frère était l’un des tueurs des terrasses. Lui-même a conduit en voiture les trois kamikazes du Stade de France et il devait probablement mener une opération dans le 18e arrondissement avec un gilet explosif. Pour une raison dont il ne s’est jusqu’à présent pas expliqué, il s’en est débarrassé et a appelé deux amis pour venir le chercher.