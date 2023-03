Lutte pour les Etats – Vincenz-Stauffacher jette l’éponge à St-Gall Distancée par la candidate UDC au premier tour, la conseillère nationale libérale-radicale Susanne Vincenz-Stauffacher se retire de la course.

La succession de Paul Rechsteiner (PS/SG) au Conseil des États devrait se disputer entre Esther Friedli (UDC) et Barbara Gysi (PS). «Je veux éviter que les voix bourgeoises se dispersent», écrit Susanne Vincenz-Stauffacher ce mercredi dans une déclaration personnelle. La libérale-radicale se retire «le coeur lourd, compte tenu de ma large avance sur la candidate du PS au premier tour», souligne-t-elle.

Le PS maintient Barbara Gysi

Ces derniers jours, des discussions se sont déroulées entre le PLR et les autres partis, socialistes en tête, précise à Keystone-ATS le directeur de campagne des libéraux-radicaux, Christof Graf. Le PS a campé toutefois sur ses positions, refusant de retirer sa candidate.

Mardi soir, les socialistes st-gallois ont donc relancé Barbara Gysi pour le second tour agendé au 30 avril. Esther Friedli (UDC) avait déjà annoncé qu’elle se maintenait suite à son brillant résultat de dimanche. Elle avait obtenu 55'660 suffrages, devant Susanne Vincenz-Stauffacher (26'938 voix), Barbara Gysi (22'167) et la Verte Franziska Ryser (21'791) qui avait annoncé son retrait dans la foulée.

Regrets d’une candidate rassembleuse

Si le PS avait renoncé à son siège aux Etats après le premier tour, la donne aurait changé en vue du second tour, estime Susanne Vincenz-Stauffacher, interrogée par Keystone-ATS. Selon la libérale-radicale positionnée au centre et proche des revendications écologistes, sa personnalité aurait pu convaincre beaucoup d’électeurs du Centre, des Verts, des Vert’libéraux et de la gauche.

Dans ce cas, le second tour aurait donné le choix entre une bourgeoise conservatrice et une bourgeoise progressiste, regrette la principale intéressée. Si elle s’était maintenue dans le cadre d’une élection triangulaire, en revanche, elle n’aurait eu aucune chance en raison de l’avance considérable d’Esther Friedli au premier tour.

La direction du PLR st-gallois doit décider mercredi soir si elle lance une candidature alternative. A priori, tout indique cependant que la succession de Paul Rechsteiner se jouera entre l’UDC et le PS.

