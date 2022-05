Chronique du festival de Cannes – Vincent Lindon, président du jury: «Je suis fou de joie» Conférence de presse du boss et de ses huit complices, chargés de remettre la Palme d’or à l’un des 21 films en lice. Edmée Cuttat

Le jury présidé par Vincent Lindon. KEYSTONE

L’éditorial Cannes pendant et après la pandémie Abo Festival de Cannes Tom Cruise, Efira, Lindon et les autres Le passage est obligé et les questions récurrentes sur leur lourde tâche, leur influence, les responsabilités qui en découlent et la possibilité qui les aurait effleurés d’un refus de les assumer. Tous sont conscients de la difficulté, mais personne n’a hésité une seconde à accepter la charge. À commencer par le président Vincent Lindon, qui, ne l’oublions pas, était à l’affiche de «Titane», Palme d’or 2021 raflée par la Française Julia Ducournau.

«J’ai cherché à voir comment je pourrais faire», déclare le comédien. Pour lui, la seule possibilité est de redevenir un spectateur comme quand il était enfant, d’arriver sans a priori. «J’ai dévissé mon cerveau comme une ampoule», poursuit-il, ajoutant qu’il a envie d’aimer, de recevoir tous les cinémas de la planète, d’être lui-même. «Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la fonction. Je suis fou de joie et je vais profiter de tous les instants.»

La chance d’une vie

Ses compagnons, quatre femmes et quatre hommes, racontent en gros de leur côté qu’il n’était pas question de rater la chance d’une vie, d’un rêve devenu réalité. Petit bémol tout de même de l’Iranien Asghar Farhadi, expliquant que le plaisir d’une offre exaltante était gâché par le présent catastrophique que vit son pays.

Glissement alors vers la guerre en Ukraine et l’éventualité, pour les neuf, de changer leur façon de voir les œuvres. Pour Vincent Lindon, le monde dans lequel on vit et les choses qui s’y passent modifient notre état humain. «On juge les films avec ce qu’on est, mais je ne pense pas que nous le ferons d’une autre manière… Nous ferons attention d’être dignes, respectueux, de se tenir droit face à des gens qui ont des jours beaucoup plus compliqués que les nôtres…»



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.