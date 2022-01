L’ancien premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe, resté haut fonctionnaire en détachement du Conseil d’État et membre du conseil d’administration de la multinationale Atos. Un mix entre la politique, la fonction publique et l’entreprise privée très français.

Vous dénoncez la caste des hauts fonctionnaires français. Qu’a-t-elle de si particulier?

Les grands corps de l’État. C’est un système hérité de Napoléon que les sociologues critiquent depuis très longtemps et que Bourdieu, dans les années 80, appelait «la noblesse d’État», affirmant que la France est dirigée par une aristocratie recréée via les grands corps. Pour faire bref, le berceau du système, c’est Sciences Po Paris, et les écoles du pouvoir, ce sont l’ENA et Polytechnique. Les mieux classés de l’ENA accèdent à la super élite des grands corps: le Conseil d’État, la Cour des comptes, l’Inspection des finances. Pour Polytechnique, ce sont le corps des Mines et celui des Ponts. Il y a bien sûr une multitude d’autres corps dans l’administration, mais c’est surtout de ceux-là dont il s’agit.