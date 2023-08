Ville de Genève – Des bains devraient être aménagés à côté du Jet d’eau Les autorités veulent créer un nouvel espace de baignade flottant temporaire dès l’été prochain. Théo Allegrezza

Le projet devrait voir le jour à l’angle entre la jetée du Jet d’eau et le quai Gustave-Ador, côté aval (à gauche sur la photo). Image d’illustration de juin 2022. LAURENT GUIRAUD

Des «badi» à l’image de ceux au bord de la Limmat, à Zurich. C’est la source d’inspiration d’un nouvel espace de baignade flottant, que la Ville de Genève entend aménager pour l’été 2024 au pied du Jet d’eau. Le Conseil administratif déposera à la rentrée de septembre un crédit de 2,2 millions de francs auprès du Conseil municipal, ainsi que l’a rapporté «Radio Lac» mercredi matin.

D’une dimension d’environ 30 m de large par 36 m de long, le projet devrait voir le jour à l’angle entre la jetée du Jet d’eau et le quai Gustave Ador, côté aval. Il pourrait y avoir un ou plusieurs bassins.

Il s’agirait d’une installation temporaire de cinq ans, dans l’attente du «réaménagement global du secteur qui comprendra une zone de détente et de baignade pérenne», précisent dans un communiqué Frédérique Perler et Marie Barbey-Chappuis, respectivement chargées de l’Aménagement et des Sports. L’idée avait été formulée une première fois au printemps 2020 par le biais d’une motion qu’avait rédigée Marie Barbey-Chappuis, alors encore conseillère municipale.

