Les jardins familiaux 4/5 – Village de jardinier à côté de la ville Le groupement de Plan-les-Ouates s’est reconstruit aux abords d’un chantier plus envahissant que la patate douce. Thierry Mertenat

Thierry Houlmann, le président du groupement, encadré par son voisin Anacleto, ancien restaurateur de tableaux. Les jardins familiaux de Plan-les-Ouates comptent 123 parcelles, réparties sur une surface totale de 37’000 mètres carrés. Laurent Guiraud

De la part d’un ancien responsable de la centrale de surveillance de l’autoroute, affublée d’un acronyme animalier (CASTOR), on s’attendait à une adresse plus facile à trouver. «Prenez le chemin de l’Essartage et vous y êtes…» Ce mercredi matin à 8h, on n’y est pas du tout.