Guerre et inflation – Viktor Orbán pris au piège du conflit en Ukraine La Hongrie est confrontée à la pire inflation alimentaire de son histoire et à des menaces de pénuries. Corentin Léotard

Un supermarché à Budapest, le 15 novembre 2022. Au fond, une affiche bleue annonce que le gouvernement a bloqué certains prix. AFP/ATTILA KISBENEDEK

Elles sont immanquables, les affiches bleues barrées d’un panneau «Stop» rouge placées à l’entrée des commerces d’alimentation et des supermarchés dans tout le pays. Elles proclament que le gouvernement bloque les prix des aliments, pour le plus grand avantage des consommateurs: lait, sucre, farine, huile de tournesol, cuisses de porc, poitrine et cuisses de poulet. La liste a été allongée sitôt après l’annonce des mauvais chiffres d’octobre avec les œufs et les pommes de terre.