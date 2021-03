Ville de Genève – Vif succès pour les bons d’achat sponsorisés L’action lancée par le Conseil administratif a permis d’injecter 24 millions de francs dans l’économie locale. Théo Allegrezza

La foule dans les Rues-Basses un samedi de décembre 2020. LAURENT GUIRAUD

Mission accomplie! Les bons d’achat solidaires ont trouvé leur public. L’action lancée par le Conseil administratif de la Ville de Genève a permis de réinjecter pas moins de 24 millions de francs dans l’économie locale en deux mois et demi, soit entre le 7 décembre et le 25 février. «Cette opération a constitué une réponse directe et efficace à cette période difficile pour de nombreux commerces», se félicite l’Exécutif dans un communiqué.

La Ville avait mis à disposition des bons de 20 francs, 50 francs, 100 francs et 200 francs à faire valoir auprès des boutiques situées sur le territoire municipal. Au total, 160’000 unités ont été vendues. Ces bons étaient sponsorisés à hauteur de 20% – et jusqu’à 33% si le magasin acceptait le paiement en lémans, la monnaie locale. «L’action a également permis de multiplier par cinq le nombre de lémans en circulation», ajoute le communiqué.