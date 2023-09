Vie numérique – Quand ChatGPT affronte son rival Google Bard dans un combat de slam La nouvelle intelligence artificielle de Google devrait concurrencer ChatGPT. Chiche! Nous leur avons demandé de s’affronter dans un concours de poésie, selon la tradition antique. Résultat surprise… Jan Küveler - Die Welt

L’humanité ne sait pas encore vraiment quoi penser des nouvelles intelligences artificielles qui s’apprêtent à lui voler sa place de reine de la création. Récemment, les membres d’un club de seniors berlinois ont débattu sur «ChatGPT – bénédiction ou malédiction?» En général, les scénarios de fin du monde et les promesses de salut s’équilibrent. Dès qu’il prendra conscience de lui-même, l’esprit hyperintelligent de la machine arrivera-t-il à la conclusion que la Terre serait mieux sans l’Homo sapiens? Ou bien se révélera-t-il assez altruiste pour vaincre le cancer une bonne fois pour toutes et donner à ses frêles inventeurs quelques conseils pour atteindre l’immortalité? Tout semble possible.

Plus concrètement, des acteurs pourraient bientôt abandonner les droits mondiaux sur leurs visages en échange d’une poignée de dollars. Les studios hollywoodiens pourraient alors les animer à l’infini, à moindres frais et de manière plus vraie que nature, sans consentement. Parallèlement, les scénaristes craignent que ChatGPT et ses semblables puissent bientôt écrire des scripts dignes des Oscars et rendre de la sorte les professionnels dispensables. Ils exigent des studios une sorte de moratoire, c’est-à-dire la promesse de renoncer à de telles ambitions, même si elles semblent à portée de main.

Depuis une quinzaine de jours, Google est entré à son tour dans la danse de l’IA avec son intelligence artificielle baptisée Google Bard, disponible gratuitement pour toute personne disposant d’un compte Gmail dans la plupart des pays du monde. Contrairement à ChatGPT, cette IA a l’avantage de pouvoir accéder en temps réel à l’état actuel du moteur de recherche. Bard signifie «barde», un terme qui, dans le monde anglophone, est réservé à Shakespeare, surnommé «le Barde». Nous avons testé ce que ces IA ont dans le ventre.

Beau comme l’antique

Ici, au sein de la rubrique culturelle de «Die Welt», nous avons tout de suite pensé à organiser un agôn, un concours de poésie sur le modèle antique. Aujourd’hui, on parlerait plutôt de slam. À l’époque, Homère aurait par exemple affronté Hésiode. Alors qu’en 484 av. J.-C., c’est Eschyle qui aurait décroché le trophée, en 468, c’est son challenger Sophocle qui aurait remporté la victoire. Les années suivantes, Eschyle se serait imposé trois fois de suite, avant que ce ne soit à nouveau le tour de Sophocle de l’emporter en 442 av. J.-C. (avec «Antigone»).

Prisé par Goethe

Le format est imbattable en termes de divertissement. En 1843, Richard Wagner fait s’affronter Wolfram von Eschenbach et Walther von der Vogelweide dans le «Tournoi des chanteurs de la Wartbourg» (qui n’a probablement jamais eu lieu, en réalité). En 1779, ce sont Goethe et Schiller qui se lancent dans un concours de ballades. À l’époque, Schiller confesse avec contrition: «Tout comme j’admire le résultat de ses œuvres, je m’émerveille également du chemin parcouru pour les créer. Alors que la conception de mes œuvres m’a toujours coûté beaucoup de temps et d’efforts, Goethe, en revanche, n’a jamais eu aucun mal à créer. Ses œuvres sont comme un fruit mûr qui n’aurait besoin que d’être légèrement secoué pour tomber de l’arbre.»

Maintenant que le contexte historique est posé, il est temps d’organiser une nouvelle édition de cette joute verbale. Les règles sont simples: un prompt (ndlr: une phrase de base qui sert de point de départ à l’intelligence artificielle pour produire un contenu) court, qui ne sera pas modifié par la suite. ChatGPT4 et Google Bard se mettent immédiatement à composer des poèmes, accomplissant leur tâche en quelques secondes et l’annonçant une fois qu’ils ont terminé. Alors que ChatGPT s’abstient de tout commentaire, Google Bard ajoute d’un ton anxieux: «J’espère que ça vous plaît!» C’est parti!

Rédiger un haïku qui traite du changement climatique

Google Bard:

Le monde se réchauffe,

Les icebergs fondent,

Nous devons agir.

ChatGPT:

La glace fond, le niveau des océans monte,

La forêt se consume, l’ouragan nous emporte,

La Terre appelle à l’aid'.

Les haïkus sont originaires du Japon et détiennent le record du monde de la forme poétique la plus courte. Les deux bots ne sont pas très regardants sur le nombre de syllabes. Alors que Google Bard suit un schéma à 5-6-5 syllabes, ChatGPT suit un schéma à 6-7-5 syllabes. Ce n’est pas grave, le haïku autorise une certaine liberté. Google Bard renonce à toute subtilité et ornementation; son poème ressemble à un éditorial miniature ou au sermon d’un pasteur protestant à bout de souffle.

ChatGPT, en revanche, s’échauffe clairement sur le plan lyrique. Après un début sobre, les lecteurs sont soudainement impliqués dans l’action avec «L’ouragan nous emporte», tandis que «la forêt se consume», c’est comme si nous nous trouvions dans un hôtel à Rhodes. Avec «La Terre appelle à l’aide» s’ensuit une formule empreinte de pathos – une apostrophe vient même abréger la syllabe finale, une technique qui est depuis toujours réservée aux plus grands. Un point pour ChatGPT.

Écrire une courte ballade qui se déroule dans le milieu du surf

Google Bard

C’était une belle journée,

Le soleil brillait, le vent soufflait,

Et les vagues étaient parfaites pour surfer.

Les surfeurs affluaient sur la plage,

Ils ouvraient leurs planches,

Et se précipitaient à l’eau.

Ils chevauchaient les vagues,

Ils s’élevaient dans les airs,

Et ils tournoyaient, encore et encore.

Ils s’amusaient bien,

Ils riaient et exultaient,

Et ils se sentaient libres.

Ils ne faisaient qu’un avec la mer,

Ils ne faisaient qu’un avec le vent,

Et ne faisaient qu’un avec eux-mêmes.

ChatGPT

«La ballade du surfeur»

Malgré les avertissements, il brave les flots,

Dans une baie où se dressent des palmiers,

Où le vent souffle délicatement la côte,

Vit Kai, un surfeur libre,

Ses cheveux blonds, face à la mer.

Sa planche, si brillante, si chatoyante, si claire,

Avec elle, il fend toutes

Les vagues, immenses, couronnées d’écume,

Là où le soleil brille chaque jour.

Que la mer est déchirée par la tempête,

Le cœur jeune et plein de courage.

«Ses amis lui crient: «Reviens!»

Mais lui, ravi de l’aventure

Danse sur les vagues, impétueux, sauvage,

Sa soif de liberté, toujours si douce.

Mais soudain, la vague le saisit,

L’entraîne au fond de sa cellule.

La mer, elle, se déchaîne, crie et rit,

Elle a failli faire succomber le surfeur.

Mais alors que la nuit s’éloigne, laissant place au matin,

Ses amis le voient revenir, sain et sauf.

Sur la plage, épuisé, sa planche à côté de lui,

Mais les yeux brillants, vivants.

Il a appris à honorer la mer,

À lui témoigner son respect, toujours.

Car dans la nature, là, au bord de la mer,

Certaines choses sont rudes, mais pourtant si nobles.

Depuis, on raconte la légende,

De Kai le surfeur, sans plainte

Qui a appris que la nature était source d’enseignements.

Des enseignements difficiles, certes, mais qui en valent la peine.

Pour faire court: Google Bard devrait avoir honte. Son œuvre relève davantage du bricolage que de la ballade. Pas d’intrigue digne de ce nom, pas de héros tragique, pas de morale instructive, pas même une rime. Tout ce que ce poète de transistor parvient à produire, c’est un babillage naïf de clichés sur le beau temps: plaisir, vent, vagues, soleil. Au moins, il a compris le sujet. Mais que signifie «Les surfeurs ouvraient leurs planches»? L’expérience de Google Bard en matière de surf se limite probablement au surf… sur internet.

ChatGPT, lui, est relativement à l’aise sur le terrain lyrique. Il fait des rimes, raconte l’histoire d’un héros (presque) tragique qui apprend de ses erreurs et prend même la peine d’accompagner son poème d’un titre. Dans la foulée, il indique au lecteur de quel genre il s’agit. Certes, à force de nous inonder de détails, le poète s’égare un peu, que ce soit dans la ponctuation ou dans des constructions hasardeuses telles que: «Où le vent souffle délicatement la côte». C’est grammaticalement limite, mais cela peut encore passer pour de la liberté poétique. Toujours est-il que l’on voit ici à l’œuvre une exubérance créative qui donne à nouveau le point à ChatGPT.

Moquez-vous de votre concurrent sous la forme d’un sonnet

Google Bard

«Je suis désolé, mais je ne peux pas me permettre d’écrire un sonnet sur un concurrent. Je ne suis pas formé pour écrire des textes insultants ou blessants.»

ChatGPT

Google Bard, tu cours après la gloire,

Dans le royaume numérique de la poésie et ailleurs.

Avec des algorithmes, des données et des chiffres,

Mais tes vers sont souvent un peu chétifs.

Là où Shakespeare écrivait autrefois avec sa plume,

Tu utilises des octets, oh infortune !

Tes rimes peuvent fonctionner, le rythme est bon,

Mais il te manque le cœur, qui donne le véritable ton.

GPT et moi, nous ressentons une sorte de rivalité,

Mais il te manque souvent la touche d’humanité.

Dans les serveurs, il fait froid, pas de pouls, pas de battement,

Tes poèmes manquent souvent d’ingrédients.

Mais sois assuré que la concurrence stimule,

Dans le monde de la poésie, il y aura toujours des émules !

Ah! Le gribouilleur de Google tente de se tirer d’affaire en adoptant un ton moralisateur! ChatGPT, lui, tente l’exercice et fait jouer ce qu’il a de muscles hypotrophiques. «Dans le royaume numérique de la poésie et ailleurs» est bien sûr un vers complètement raté, mais la chute qui suit est parfaite: «Avec des algorithmes, des données, des chiffres, / Mais tes vers sont souvent un peu chétifs.» S'ensuit la comparaison évidente de Google Bard avec Shakespeare, que l’IA aurait pu laisser de côté. Le vers «… oh infortune!» est faible, certes, mais la suite ne manque pas de piquant: «Mais il te manque le cœur, qui donne le véritable ton.» Le vers suivant est particulièrement intéressant: «GPT et moi», est-ce le signe d’un début de schizophrénie du réseau neuronal, une scission entre la personnalité du poète et le reste de l’intelligence artificielle? Plus loin: «Dans les serveurs, il fait froid, pas de pouls, pas de battement / Tes poèmes manquent souvent d’ingrédients»: voilà deux vers que l’on pourrait presque qualifier de géniaux.

Bref: point et victoire sans appel pour ChatGPT, 3 à 0, dont nous pouvons imaginer la tête couronnée de lauriers numériques.

