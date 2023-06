Une création punk et foutraque – Vidy s’offre un «Spectacle de merde» pour la fin de saison Dévoilée mardi à Lausanne, avant un passage par la Bâtie à Genève, la création anticapitaliste de Marion Duval rend hommage aux réfractaires de la société. Gérald Cordonier

«Le spectacle de merde» signé Marion Duval est tenu à bras tendus (et canettes de bière à la main) par une clique d’artistes professionnels et amateurs durant trois heures. Dorothée Thébert Filliger

Excusez le langage! La tentation d’écrire une critique… de merde quand on vous présente un «Spectacle de merde» est grande. Passé le titre provocateur – qui a fait gloser plus d’un bien-pensant depuis que Vidy l’a inscrit à son affiche de fin de saison –, reste, pour le chroniqueur théâtral, la délicate tâche de donner du sens à trois heures d’une performance punk, carnavalesque et festive autant que décousue et inégale d’un bout à l’autre.