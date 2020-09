Genève – Vidéosurveillance: la police remise à l’ordre La justice rappelle les principes des marchés publics aux forces de l’ordre. L’achat d’un logiciel à 460’000 fr. est annulé. Luca Di Stefano

L’objet de la discorde est un système de gestion vidéo centralisé devisé à 460’000 francs. Laurent Guiraud

Un achat à 460’000 francs se voit annulé et la police et l’Office cantonal des bâtiments (OBA) sont sommés de revoir une procédure d’attribution. L’arrêt de la Chambre administrative est tombé cette semaine. Il sonne comme un rappel des lois en vigueur pour l’attribution des marchés publics. Les autorités doivent tout recommencer et, cette fois-ci, donner une chance à tous les fournisseurs.