Ni scandales ni salaires abusifs – Victorinox, l’entreprise qui fait tout différemment des autres Le fabricant schwytzois, qui fête le 125e anniversaire du couteau de poche suisse, est pour la première fois l’entreprise la plus populaire de Suisse. Peter Burkhardt

La responsable du marketing de Victorinox, Veronika Elsener, et son mari, Carl Elsener, chef d’entreprise et arrière-petit-fils du fondateur Karl Elsener. Photo: DR

Dans le hall de l’usine d’Ibach, un quartier de Schwytz, les machines s’emballent. Toutes les secondes, elles crachent de nouvelles lames de couteau. Plus d’un millier d’employés y fabriquent chaque jour 45’000 couteaux de poche et 90’000 couteaux de ménage et professionnels. Victorinox est ainsi le plus grand employeur industriel du canton de Schwytz, comme le mentionne non sans fierté le chef d’entreprise Carl Elsener.