Corée du Sud – Victoire écrasante du parti au pouvoir aux élections locales Le parti au pouvoir en Corée du Sud a remporté les élections pour les dirigeants des principales villes et provinces, selon les résultats officiels jeudi. Un coup de pouce au nouveau président Yoon Suk-yeol.

Le président de Corée du Sud Yoon Suk-yeol à Séoul le 21 mai 2022. AFP

Le Parti du pouvoir au peuple (PPP, droite) de Yoon Suk-yeol a remporté 12 des 17 principaux postes à pourvoir lors de ces élections de maires et de gouverneurs de province, qui se sont tenues mercredi.

L’actuel maire de la capitale, Séoul, Oh Se-hoon (PPP), a été réélu avec 59% des voix, tandis que Park Heong-joon (PPP) a été réélu maire de Busan, la deuxième ville du pays, avec 66,4% des voix.

Antiféministe avoué et novice en politique, Yoon Suk-yeol avait remporté l’élection présidentielle de mars avec 0,7 point d’avance sur son rival de gauche Lee Jae-myung, la marge la plus étroite jamais obtenue.

Il a remercié jeudi les Sud-Coréens pour la «réussite» de ces élections. «Je veux voir les résultats de cette élection comme la volonté du peuple de relancer l’économie et de mieux s’occuper des moyens de subsistance de la population», a déclaré son porte-parole Kang In-sun, citant ses propos.

«Deuxième punition» pour le DP

L’opinion publique s’est détournée de l’ancien président du Parti démocratique (DP) Moon Jae-in et de son administration, blâmés pour la flambée des prix du logement à Séoul, qui ont bondi de près de 120% pendant son mandat. Le DP, qui avait remporté 14 des postes de maire et de gouverneur lors de la dernière élection en 2018, n’a cette fois-ci plus remporté que cinq postes clés, dont trois dans son bastion du sud, Jeolla.

Le parti se débat avec des dissensions internes après un appel à la réforme de l’étoile montante et cheffe intérimaire, Park Ji-hyun, suite à la défaite à l’élection présidentielle et après des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein du parti ces dernières années. «Nous avons reçu notre deuxième punition après l’élection présidentielle», a déclaré Park Ji-hyun. «Les résultats ont été pires que ce que nous pensions».

Lors d’élections législatives partielles, le PPP a remporté cinq des sept sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale, où le DP conserve cependant la majorité.

AFP

