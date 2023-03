Formule 1 – Sergio Pérez devance Max Verstappen en Arabie saoudite Parti en pole à Djeddah, Sergio Pérez a remporté la course avec autorité. Il devance son coéquipier Max Verstappen, qui n’a pas totalement réussi sa remontada.

Sergio Pérez à Djeddah dimanche. AFP

Le Mexicain Sergio Pérez a remporté dimanche le Grand Prix d’Arabie saoudite, en devançant son coéquipier de Red Bull Max Verstappen, qui a sauvé sur le fil sa première place au classement en réalisant le meilleur chrono dans l’ultime tour.

Le Néerlandais, double champion du monde en titre, 15e sur la grille de départ, a effectué une remontée fantastique pour s’installer rapidement en deuxième position et permettre à Red Bull de réaliser un doublé, deux semaines après celui de Bahreïn. Cette saison pourrait bien tourner à l’hégémonie.

Alonso pénalisé

Parti en pole position, Sergio Pérez, surpris au premier virage par l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), a rapidement repris les commandes pour ne plus les lâcher. Quant à Alonso, après avoir longtemps cru à un deuxième podium en deux courses, il a dû se contenter de la quatrième place, après avoir reçu deux pénalités.

«L’équipe a fait un travail incroyable. On a géré tous nos problèmes mécaniques. L’important est d’avoir assuré ce doublé aujourd’hui», a réagi après la course Pérez.

Il s’adjuge la cinquième victoire de sa carrière, la quatrième avec Red Bull, et revient à un point de Verstappen au championnat du monde. Ce dernier a réalisé in extremis le meilleur tour en course, ce qui lui permet d’emporter un point supplémentaire, celui qui lui permet de rester devant le Mexicain au classement des pilotes.

Le Néerlandais, parti seulement en 15e position sur la grille après avoir connu un problème de transmission lors de la deuxième partie des qualifications (Q2) samedi, a rapidement doublé ses concurrents un à un et s’est emparé de la deuxième place dès la mi-course en se débarrassant facilement d’Alonso. Mais il n’a pas pu aller chercher son coéquipier.

Derrière Red Bull, Mercedes…

Red Bull a donc confirmé sur le rapide circuit urbain de Djeddah sa supériorité déjà observée sur le tracé de Bahreïn lors des essais de présaison puis lors de la première course de la saison. Au classement des constructeurs, l’écurie autrichienne, championne du monde en titre, a déjà creusé un gros écart de 49 points avec ses premiers poursuivants, Aston Martin et Mercedes.

Derrière Red Bull, Mercedes est la grande gagnante de la journée, avec les troisième et cinquième places des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, juste devant les deux Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc.

AFP

