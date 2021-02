Aménagement urbain à Échallens – Victime de son succès, la place de la Gare est devenue un casse-tête Bus, familles et ados se télescopent dans l’espace vert au centre de la capitale du Gros-de-Vaud. La Municipalité doit composer avec des besoins parfois contradictoires. Sylvain Muller

La place de la Gare d’Echallens devient un casse-tête pour la Municipalité. Odile Meylan

Dernier espace vert accessible pour la population au cœur d’Échallens, la place de la Gare est en train de devenir un véritable casse-tête pour la Municipalité. En cause, ses trois utilisations à succès mais aux besoins contradictoires. La place accueille en effet les familles et personnes âgées en journée, les ados désœuvrés en soirée et un ballet quasi continu de bus et de voitures une grande partie du temps. Le tout dans un espace qui ne peut être agrandi.

«Nous ne pouvons laisser aller de l’avant ce projet sans savoir ce qu’il va advenir du reste de la place.» Un riverain ayant fait recours contre un projet de place de jeux