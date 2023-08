Vice de procédure – Les auteurs d’un braquage raté libérés à cause d’un oubli des juges La justice française a dû mettre un terme à la détention provisoire de quatre malfrats qui avaient prévu de braquer des fourgons de convoyeurs de fonds à Genève. Antoine Grosjean

Image d’illustration. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

C’était en juillet 2020. Une action coordonnée de la police judiciaire française et de la brigade de répression du banditisme de Genève avait permis de déjouer l’attaque, dans la région genevoise, d’un convoi de fourgonnettes transportant 30 millions d’euros.

Plusieurs malfrats originaires de Lyon et de Seine-Saint-Denis avaient été arrêtés et mis en examen à Lyon pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec arme. La police avait saisi des pains de TNT, des câbles d’alimentation, des munitions et armes de poing ainsi que des gilets pare-balles. Le changement d’itinéraire des convoyeurs de fonds, décidé à la dernière minute, avait contraint le commando à renoncer à son coup.

Maintien en détention pas motivé

Détenus depuis lors, quatre hommes viennent d’être libérés, le 17 août dernier, à cause d’un oubli des juges de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Lyon, a révélé le quotidien français «Le Parisien». Dans un arrêt rendu le même jour, les magistrats ont confirmé le renvoi des quatre suspects devant le Tribunal correctionnel. Dans leur conclusion, les juges ont bien précisé que les prévenus restaient maintenus en détention provisoire. Mais ils auraient dû le faire en ordonnant ce maintien en détention dans le cadre d’un «arrêt spécialement motivé», comme le prévoit la loi.

Dès qu’il a pris connaissance de cette décision et de cet oubli, l’avocat de deux des quatre mis en examen a sollicité la remise en liberté immédiate de ses clients auprès de l’avocat général de la Cour d’appel de Lyon, qui n’a pas eu d’autre choix que de donner suite à cette demande.

Les prévenus ne sont pas des enfants de chœur. L’un d’eux a dix-sept mentions à son casier judiciaire, notamment pour violences aggravées, outrages, refus d’obtempérer, vols aggravés et évasion. Un autre compte trois condamnations pour trafic de stupéfiants, rébellion et violences.

Dans ce dossier, treize personnes au total ont été mises en examen pour leur rôle présumé au sein de ce gang. La date de leur procès n’a pas encore été fixée.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.