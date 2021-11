Justice – Veyrier: le recours contre la votation est retiré Un habitant demandait à la justice de reporter le scrutin du 28 novembre portant sur le nouveau quartier des Cirses. Caroline Zumbach

Le terrain situé le long du chemin des Beaux-Champs au croisement de la route de Veyrier est destiné à accueillir le projet immobilier des Grands Esserts. LUCIEN FORTUNATI

Le recours déposé auprès de la justice par un habitant de Veyrier vient d’être retiré. Ce dernier demandait le report du scrutin sur les Grands Esserts. La votation pourra donc se dérouler normalement.

Couverture médiatique

Dans son argumentation, l’opposant au projet remettait en cause la trop grande implication de la Commune et de la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier en faveur du oui au PLQ. Mais pourquoi ce dernier a-t-il décidé de retirer son recours? Selon son avocat, Me Romain Jordan, le recourant souhaitait mettre en lumière les conflits d’intérêts des partisans du oui au référendum. «C’est chose faite grâce à la large couverture médiatique du recours», indique l’homme de loi avant d’ajouter que désormais, «le souverain étant informé, et même s’il est éminemment problématique que de l’argent public soit investi dans des démarches de propagande politique, mon mandant souhaite que le scrutin se déroule sereinement.»

«La Commune prend acte du retrait du recours qui traduit l’absence de tout fondement des griefs invoqués par le recourant.» Me Patrick Hunziker, avocat de la Commune de Veyrier

Du côté de Veyrier, Me Patrick Hunziker indique que la Commune «prend acte du retrait du recours qui traduit l’absence de tout fondement des griefs invoqués par le recourant».

Recours maintenu à Onex

Alors que cette procédure s’achève, une autre votation est également remise en question. Celle de la commune d’Onex portant sur le déroulement des séances du Conseil municipal. Cette dernière fait également l’objet d’un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Selon nos informations, la Cour ne devrait pas se positionner avant la semaine prochaine.

